Campi Diomedei: si lavora sullo scavo, si attendono i lavori del Parco

E’ stato spostato l’Open Day per mostrare i risultati dello scavo archeologico in svolgimento nel ‘Parco Campi Diomedei’. La coincidenza con le festività dei defunti ha fatto slittare dal 2 al 9 l’apertura del cantiere alla cittadinanza. Questa’attività di recupero del patrimonio storico ha di fatto sancito la ripresa dei lavori nell’area dopo il blocco della Sovrintendenza, lo scontro con l’Iriip e l’accordo ritrovato con il Comune di Foggia.

La società che ha vinto la gara d’appalto per gli scavi, Dauniarché, è stata affiancata nell’attività dalla Sovrintendenza di Foggia e Bat e dai funzionari del Mibac. “Abbiamo ampliato l’indagine precedente avviata dalla dott.Tunzi, due campagne di scavi sono state eseguite nell’area, nel 1998 e 2005. Queste scoperte del villaggio neolitico hanno fatto scattare il vincolo”. Lo ricorda il presidente di Dauniarchè Isabella Battiante illustrando l’attività recente: “Abbiamo ampliato l’area delle operazioni scavando in 900mq, 30×30. Sono stati trovati molti paleo-suoli del villaggio neolitico datato al 5000 a. C. e molta ceramica in stile ‘Masseria La Quercia’, che abbiamo organizzato in un percorso da visitare il giorno dell’open day”. In un gazebo allestito sul campo è stata svolta l’attività di lavaggio e catalogazione dei reperti.

Nella pagina facebook del Parco, in data 5 luglio, si legge: “Cari amici, volevamo aspettare l’effettiva totale ripresa dei lavori, ma a questo punto scriviamo pure per informarvi che purtroppo ciò non è ancora possibile. Pertanto, al momento, le nostre attività si devono ‘limitare’ all’area archeologica. Limitare è un eufemismo, perché noi da sempre siamo convinti che essa è la vera ‘ricchezza’ di questo progetto”.

Per quanto riguarda la ripresa complessiva dei lavori, Pino Di Carlo – amministratore di ‘Habitat’, una delle tre ditte impegnate nella realizzazione del parco – dice che si è trattato di una pausa “attiva”: “Nel frattempo abbiamo tenuto tutte le riunioni con Comune, Sovrintendenza, direttori dei lavori per ricominciare. Dobbiamo riportare le attrezzature sul terreno che abbiamo portato via quando c’è stato lo stop”.

Com’è noto, il tracciato dei viali e le dune hanno già messo in opera una parte del progetto ‘Contesti’ che Efisio Pitzalis, capogruppo della progettazione, ha presentato come “un affresco frammentato che completa la villa comunale, gli edifici dell’Iriip, l’università”. Di Carlo spiega anche che nel passaggio dalla prima alla seconda fase “è stata rimossa una parte del parcheggio verso via Guglielmi perché non previsto nel nuovo progetto”. Circa i tempi per finire i lavori, l’amministratore di Habitat si augura che possano essere consegnati alla fine dell’estate prossima.