Corso di laurea in infermieristica a San Giovanni Rotondo

Ieri abbiamo dato il benvenuto a 30 studenti del primo anno del corso di Laurea In Infermieristica dell’Università degli Studi di Foggia presso la sede di San Giovanni Rotondo.

Assieme agli studenti del secondo e del terzo anno, le matricole hanno partecipato alla Concelebrazione Eucaristica nella Cappella Maggiore dell’Ospedale, presieduta da padre Franco Moscone, arcivescovo e presidente di Casa Sollievo della Sofferenza.

Al termine della concelebrazione padre Franco ha sottolineato l’importanza della professione infermieristica, nella cura e nell’assistenza dei pazienti: «nella loro responsabilità del quotidiano, gli infermieri concorrono al bene di Dio nel loro essere presenti, nel farsi trovare, nel rispondere con immediatezza al bisogno, nel portare la loro presenza e professionalità al letto dell’ammalto, del fratello in sofferenza. Per molti aspetti il ruolo dell’infermiere credo sia ancora più efficace di quello del medico perché l’infermiere è presenza costante, continuità di ogni istante ed ogni momento. L’infermiere fa “casa”, come la mamma in una famiglia, come la presenza di colei che aspetta, cura e prepara. Poi arriverà il medico con le professionalità diciamo “superiori”. Ma se non c’è quella costanza lì, quel continuum, il tutto affievolisce e anche il bene si fa più difficile e più raro”.

All’accoglienza degli studenti ha partecipato anche la Università degli Studi di Foggia, con la presenza del professor Angelo Campanozzi, presidente del Corso di Laurea della sede sangiovannese, che ha incontrato i ragazzi per augurare un proficuo anno accademico in una sede di staccata “che gode di buona salute”.

(Fonte Casa Sollievo della Sofferenza – San Giovanni Rotondo)