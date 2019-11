Domani i funerali di Filomena Bruno nella chiesa dell’Addolorata

Si terranno domani 2 novembre alle ore 10,30 i funerali di Filomena Bruno, “Milena” nome con cui la conoscevano in paese, uccisa a coltellate il 28 ottobre ad Orta Nova in via Diaz. La Messa si svolgerà nella chiesa Madre dell’Addolorata.

Cristoforo Aghilar, che si è dichiarato colpevole, è rinchiuso nel carcere di Foggia dove si è svolto il primo interrogatorio con il suo avvocato Francesco De Sanctis.

AVV. DE SANCTIS SU INTERROGATORIO AGHILAR

Foggia, 31 ottobre 2019. “Ha deciso di rispondere alle domande del giudice, abbiamo dovuto interrompere l’interrogatorio più volte, perchè è scoppiato in lacrime. Ancora adesso non riesce a prendere coscienza di quello che ha fatto..”

E’ quanto ha detto a StatoQuotidiano l’Avvocato Francesco De Sanctis del Foro di Foggia, nel giorno della convalida dell’arresto di Cristoforo Aghilar, 36enne accusato di aver ucciso, la sera del 28 ottobre ad Orta Nova, Filomena Bruno, foggiana di 53 anni, mamma della sua ex fidanzata. Come risaputo, il 29 ottobre, Aghilar è stato bloccato a Carapelle, a pochi chilometri da Orta Nova.

“Per l’arma: si tratta di un coltello da sub, trovato nella casa della signora”.

“La tesi difensiva: è stato chiesto l’esclusione dell’aggravante della premeditazione. Credo che sia stato un delitto d’impeto, del resto il mio assistito ha dichiarato che si era disfatto della pistola, con cui aveva minacciato la donna lo scorso sabato sera, l’aveva buttata nei campi”.

FOTO MAIZZI (USCITA DAL CARCERE, AVV. DE SANCTIS)

Sul presunto suicidio dell’ex ragazza di Aghilar “L’ho appreso dai giornali, non lo so. Quello che posso dire è che anche Cristoforo Aghilar l’ha appreso in carcere. E’ costernato per quello che è successo. Non abbiamo chiesto la scarcerazione, non la vuole neanche lui. Sa bene che deve pagare per quello che ha fatto, ne è consapevole. Ha detto, davanti al Gip, che vorrebbe morire per quello che è successo. Ha dichiarato di non aver mai alzato un dito contro una donna, di non essersi mai reso autore di violenza verso una donna. E’ disperato”.

VIDEO INTERVISTA A CURA DI PAOLA LUCINO (@STATOQUOTIDIANO)