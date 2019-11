In Serbia per un concerto, “Ecco l’orgoglio dei Cinque Reali Siti”

Carapelle – Volano in Serbia per suonare nel corso di un concerto in più momenti, organizzato dalla Facoltà di Lettere della città di Niš e COLORS OF RHYTHM, e realizzato tra il 30 ed il 31 ottobre.

Orgoglio nel comune dei Cinque Reali Siti.

Si tratta dei percussionisti Vincenzo Fischietto e Giuseppe Ventriglio, allievi del concittadino Andrea Saracino, docente di percussioni al liceo musicale “Carolina Poerio” di Foggia.

In particolare, Vincenzo Fischietto volerà anche in Cina e Mongolia per un tour di 50 giorni con l’orchestra dei Navigli di Milano.

“Per noi carapellesi e per il sottoscritto è un grande motivo di orgoglio e di felicità” le parole del sindaco Umberto Di Michele “Bisogna credere nei nostri giovani, che ripagheranno sempre la nostra fiducia, come stanno facendo questi fantastici musicisti”.

Parole che rientrano in un chiaro intento programmatico da parte dell’Amministrazione Di Michele.

“Stiamo cercando” dichiara infatti il sindaco in un’intervista a Statoquotidiano “come Amministrazione, di valorizzare i cittadini che si distinguono affinché le eccellenze possano essere da stimolo per gli altri”.

Già all’interno dell’Unione dei Cinque Reali Siti, di cui Carapelle fa parte, risulta avviata l’iniziativa di premiare chi si è distinto nell’arco della sua vita.

Il sindaco Di Michele vorrebbe andare ancor più nello specifico dando seguito ad un percorso, già avviato, di partecipazione attiva dei cittadini per renderli consapevoli di quanto accade nel territorio “e rendere note le eccellenze rientra proprio in tale percorso.

Come amministrazione comunale, vorremmo organizzare un evento, nel corso dell’estate carapellese, in cui premiare i ragazzi, ma anche le istituzioni, insomma coloro che nel corso dell’anno si siano distinti diventando un esempio”.

Oltre agli studenti provenienti da Italia, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina e Serbia, si sono esibiti nel corso dell’evento anche i docenti Walter Mertens (Belgio), Andrea Saracino (Italia), Darko Karlicek (Serbia), Denis Dimitrovic (Slovenia), Lazar Colovic (Slovenia), Bojan Ivkovic (Kosovo) e Metohija), Boris Bunjac (Serbia).

“Giuseppe Ventriglio ha suonato in un brano del compositore Ludwig, Bombardment, per rullanti, cassa e piatti” ci ha raccontato il maestro Andrea Saracino “e, nella Cadenza per Berimbau, una parte solistica della marimba con un ensemble eseguito da musicisti provenienti da tutti i Balcani, Slovenia, Serbia, Kosovo, Croazia.

Vincenzo Fischietto ha suonato nei vari ensemble a cui hanno preso parte studenti e docenti”.

Tutto questo anche alla presenza della direttrice della Facoltà.

Esibitisi altri studenti del liceo Poerio ed il solista Giuliano Caposeno.

Daniela Iannuzzi