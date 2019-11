Manfredonia. Bando suppletivo per le Zes: da assegnare altri 261 ettari

C’E’ TEMPO fino al 22 novembre prossimo per partecipare al bando per l’attribuzione delle aree residue e non assegnate della Zona economica speciale interregionale Adriatica comprendente Puglia e Molise. Sono disponibili altri 261,10 ettari che dovranno aggiungersi ai già assegnati 2.889 ettari ricadenti in Puglia. La Regione Puglia ha emesso un avviso pubblico destinato agli enti locali della Puglia interessati ad entrare nella ZES, nel quale sono precisati tutti gli adempimenti per partecipare all’avviso pubblico.

A MANFREDONIA si è costituito un “comitato spontaneo” di operatori economici del territorio interessati a rientrare nella perimetrazione dell’area Zes Adriatica e dunque a sollecitare i comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo a predisporre quanto previsto dall’avviso pubblico per proporre l’ampliamento delle aree già inserite, al fine di consentire un ampliamento delle attività che potranno beneficiare delle provvidenze in termini di agevolazioni fiscali e amministrative, previste dalla ZES. Il “comitato spontaneo” ha già incontrato il commissario straordinario al comune di Manfredonia, Vittorio Piscitelli, e il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo, che hanno assicurato la disponibilità alla completa collaborazione per la migliore definizione del progetto.

IL “COMITATO” ha altresì incontrato l’avvocato Giuseppe Moro, già componente della task force ZES della Regione Puglia, per approfondire i vari aspetti del complesso progetto ZES, così come previsti dal “Regolamento” recante le istruzioni per l’attuazione delle ZES.

L’avvocato Moro ha ribadito come i Piani di sviluppo strategici delle ZES siano <finalizzati alla promozione della competitività delle imprese, all’incremento delle esportazioni e dei traffici portuali, alla creazione di nuovi posti di lavoro e al rafforzamento del tessuto produttivo e logistico attraverso stimoli alla crescita industriale e alla innovazione>.

E’ STATO chiarito che le aree candidabili a rientrare nella ZES sono <quelle configurate come porto e retroportuale anche di carattere produttivo, piattaforma logistica o interporto; sono escluse le aree residenziali>. Potranno rientrare anche aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale con l’area portuale, vale a dire presenza o potenziale sviluppo di attività economiche produttive indicate nei Piani di sviluppo (sono escluse quelle del turismo); adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

TRA I REQUISITI richiesti per le aree candidabili, vi è quello tassativo della presenza di infrastrutture quali strada a servizio dell’insediamento, rete di distribuzione di energia elettrica industriale, rete del gas, rete idrica, rete fognaria.

IL “COMITATO SPONTANEO” ha indicato come referente per quanti fossero interessati alla ZES, l’associazione “UNCI Agroalimentare” nelle persone di Donato Fanizza, presidente, Lelio De Laurentiis, vicepresidente, presenti nella sede di Via Ariosto, 1, dalle ore 17 alle 19.

Michele Apollonio