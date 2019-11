Sarri: «Il derby non è mai una partita normale»

Domani sera Maurizio Sarri guiderà per la prima volta la Juventus in un derby della Mole. E oggi, in conferenza stampa all’Allianz Stadium, il tecnico bianconero ha presentato la sfida. «Non è una gara come le altre, il derby non è mai una partita normale. Mi aspetto un Torino con grandissime motivazioni, questa sfida gli da sempre una carica emotiva importante. Mazzarri è un allenatore che ha fatto benissimo, a Napoli così come adesso con i granata. Non bisogna farsi condizionare dalle ultime partite. Ho una grande considerazione di lui. Come vivo il derby? Nella maniera più normale possibile».

IL PUNTO SULLA ROSA BIANCONERA