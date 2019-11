Suso risolleva il Milan

Il Milan vince 1 – 0 contro la Spal e Pioli può festeggiare il primo successo della sua gestione. Il primo tempo offre poche occasioni, la Spal sta attenta a non lasciare spazi e i rossoneri non trovano occasioni per segnare.

Gara bloccata anche nella ripresa (alla fine sul tabellino si conteranno solo 4 parate per Berisha e 2 per Donnarumma), ma al 63′ ci pensa Suso con una punizione a giro sopra la barriera a siglare il gol decisivo. Una rete basta e avanza per i padroni di casa, che nel finale controllano la gara senza soffrire e salgono a 13 punti, raggiungendo il Parma.

