Un classico della musica sacra per 50 anni del Coro di San Michele

Ogni giorno si dovrebbero ricordare i nostri cari defunti, ma il 2 novembre cade la Commemorazione dei defunti e quest’anno per una istituzione della musica sacra, il Coro Polifonico Leonardo Murialdo dell’Opera San Michele Arcangelo di Foggia cade il 50. Anniversario. Un traguardo importante, fatto di tanti ricordi, canti, concerti, messe, dipartite. Per ricordare il prossimo 2 novembre il Coro insieme al Coro Sine Nomine si esibirà in un capolavoro assoluto della musica sacra a cavallo tra ‘800 e ‘900: Messa da Requiem per tre voci maschili di Don Lorenzo Perosi. La serata sarà una preghiera particolare per tutti i defunti e per commemorare i cantori delle varie realtà corali di Foggia e provincia.

Il Coro Polifonico Leonardo Murialdo dell’Opera San Michele Arcangelo di Foggia nasce appunto nel 1969 su iniziativa del direttore Antonio Forchignone, laddove il canto è sinonimo di preghiera. Il Coro si è esibito in diverse manifestazioni sacre, concerti, rassegne e concorsi corali. Dal 2000 fa parte dell’Ar. Co. Pu. Associazione Regionale Cori Pugliesi esibendosi in concerti su territorio nazionale ed internazionale come il prossimo concerto di canti tradizionali natalizi a Vienna e il capolavoro assoluto del Requiem di Verdi – forse l’opera più completa del “Cigno di Busseto” – a Matera, capitale della cultura 2019, oltre alla consueta Rassegna di Cori Natalizi prevista per sabato 21 dicembre quest’anno alla trentaduesima edizione.

La Messa da Requiem per tre voci maschili di Don Lorenzo Perosi vede protagonista la coralità intesa come un tutt’uno in cui le tre voci maschili (tenore I – tenore II – basso) si intersecano in un’unica grande voce. A differenza dei contemporanei, i vari Puccini, Mascagni, Giordano, Leoncavallo, gli esponenti della “Giovane Scuola”, in Perosi non c’è tratto di “modernità profana”, il tutto è legato a Dio, al Sacro, allo Spirituale, soprattutto il rapporto testo – musica. Essendo il testo: “La Parola di Dio” esso è “Sacro”, e, dunque, rappresenta l’umanità viva in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni spazio. La sua musica suona di austerità ma allo stesso tempo dolcezza infinita, riecheggiando il gregoriano, la polifonia rinascimentale e “la meraviglia” barocca. Nel Requiem del 1897 con accompagnamento di organo o harmonium sono presenti tutti gli elementi tipici della tradizione, ma anche della modernità, in effetti, egli non disprezza la “modernità della musica colta”, elementi di modernità presenti anche nel Requiem (ad esempio salti di 7 minore o tritoni vietati da qualsiasi manuale di armonia e contrappunto) insieme a riecheggi “classici” sin dalla prima battuta: Requiem su modello gregoriano, o parti della Messa scritti totalmente “a cappella” come il Tratto in moderato per poi passare al Vivo dell’ira di Dio: Dies irae, di un’impetuosità austera e severa sfociante nel Molto più adagio e in piano e in pianissimo del Lacrymosa, la parte più commovente, appunto, del capolavoro perosiano. Per proseguire con l’andante dell’Offertorio e la melodia celestiale del Sanctus e del Benedictus, che ci conducono tramite l’Agnus Dei e la Lux aeterna al Libera me Domine, alla gloria di Dio dal liberarci dalla morte per raggiungere la vita eterna.

All’organo ci sarà un veterano quale Angelo Ceddia sotto la direzione di Luigi La Porta, due istituzioni del nostro territorio e non solo, i quali non hanno bisogno di presentazioni. L’ingresso è libero alle ore 20.00.

Alessio Walter De Palma