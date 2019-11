“Un clic per portare Domenico La Marca #oltreiconfini”

Dopo il successo al Cantagiro, il nostro concittadino Domenico la Marca ha presentato il brano “Di cartoni e lamiera”, dedicato al caporalato, al Premio Musica contro le Mafie, organizzato dall’associazione Libera di don Ciotti e che quest’anno ha come tema #Oltreiconfini, un invito a stimolare il desiderio di cercare l’unione nella diversità per un cambiamento profondo “guidato dalla musica”.

Per aiutare Domenico a partecipare al Premio, possiamo votarlo al link: https://pr.easypromosapp.com/voteme/840599/633537673?lc=ita

Il vincitore del premio avrà diritto a partecipare ad alcuni dei più importanti Festival Italiani, ad esibirsi sul palco del 1° maggio a Taranto 2020, sarà ospite a Casa Sanremo e avrà una borsa di studio/produzione destinata allo sviluppo della propria attività artistica.

Domenico La Marca vive con e per il sociale da una vita e la sua passione per la musica, che gli permette di essere un inedito cantastorie che canta il diverso, può aiutare a risvegliare le coscienze di tanti. Ho partecipato nel 2002 al 5° Meeting Internazionale sulle Migrazioni a Loreto. Di quel convegno, oltre alla tematica sempre molto attuale del dilemma sul migrante quale problema o opportunità, ricordo molto bene il viaggio in auto dell’andata e del ritorno, fatto praticamente consumando il nastro di Battiato, al ritmo di Mr Tamburino e Cuccurucucu paloma, perché Domenico ha da sempre poca voglia di “sventolare bandiera bianca” e porta dentro il grande desiderio di cercare ‘l’alba dentro l’imbrunire’.

Vai Domenico!!!

Maria Teresa Valente