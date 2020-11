Corte dei Conti,referto sul bilancio della Coni Servizi spa

Bari, 01 novembre 2020. La gestione finanziaria, anno 2018, della società per azioni Coni Servizi al vaglio della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, presidente Manuela Arrigucci e relatore Roberto Benedetti. Coni Servizi spa(ora Sport e Salute spa),posseduta interamente dal Ministero dell’Economia,deve perseguire e attuare i compiti istituzionali dell’ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano(Coni). In primo luogo, costruire valore per lo sport supportando il Coni,le federazioni sportive e le altre organizzazioni riconosciute “utilizzando le risorse a propria disposizione in modo efficace e efficiente”.

Inoltre svolge attività gestionali—dei Centri nazionali di preparazione olimpica,della Scuola dello Sport,dell’Istituto di Medicina e scienza dello sport— e di consulenza per l’impiantistica sportiva di alto livello e per lo sviluppo del progetto di riqualificazione del Parco del Foro italico.

Nel corso del 2018 con Legge n.245 si delinea un nuovo sistema di finanziamento delle mansioni sportive con la stipula del contratto tra Coni e Coni Servizi spa chiarendo che l’Organo di governo preposto al controllo del Coni non è più il Ministero dei Beni Culturali bensì l’Autorità di Governo competente in materia di sport.

Tra l’altro d’ora in avanti al sovvenzionamento delle federazioni sportive italiane,delle discipline sportive associate,degli enti di promozione sportiva,dei gruppi sportivi militari e dei corpi civici dello Stato, delle associazioni benemerite,che era stato di competenza del Coni, provvederà Sport e Salute spa con un importo non inferiore a 280 milioni di euro.

Il nuovo statuto della nuova compagine societaria è stato approvato dall’Assemblea dei soci il 16 gennaio 2019 e modificato in quelle del 9 maggio 2019 e 26 marzo 2020.

Durante l’anno 2018 Coni Servizi spa ha gestito le manifestazioni del concorso ippico di piazza di Siena in Roma e del torneo Atp Next Gen a Milano(con partecipazione dei migliori tennisti emergenti a livello mondiale),organizzato il Grand Prix di Taekwondo a Roma nel compendio del tennis in capo al Parco del Foro italico con un impatto in termini di maggiori costi pari a 720 mila euro.

Nell’ambito dell’iniziativa Sport e Periferie è proseguito il censimento degli impianti sportivi presenti in Lazio,Puglia, Basilicata, Piemonte,Liguria,Marche, Lombardia,Veneto. Per quanto riguarda la messa in rilievo del marchio olimpico(per una somma di 3.028.000 euro) nel 2018 la Direzione marketing ha sostenuto spese in relazione ai Giochi olimpici invernali di PyeangChang in Corea nonché alle ricerche di mercato,progettazioni di nuovi format,advertising,presenza sui social network,eccetera.

Gli emolumenti del presidente ammontano a 24 mila e 500 euro,16 mila euro per ciascuno dei consiglieri di amministrazione,22 mila e 500 euro al presidente del Collegio sindacale e 16 mila euro cadauno ai due componenti,15 mila euro per il presidente dell’Organismo di vigilanza e 10 mila euro per i due membri,208 mila euro toccano all’amministratore delegato.

Al 31 dicembre 2018 il personale di Coni Servizi spa risulta formato da 1290 unità : 27 dirigenti,1258 impiegati,un medico,4 giornalisti. Salari e stipendi ammontano a 32.496.000 euro,oneri sociali 9.172.000 euro,Tfr euro 2.478.000.

L’attivo circolante nell’anno considerato diminuisce di euro 6.124.746 passando da 71.359.466 euro a 65.234.720 euro.

Il valore netto delle immobilizzazioni materiali passa da 222.357.934 euro nel 2017 a 217.240.120 euro nel 2018. L’esposizione debitoria è calata di euro 11.884.016 euro : da 154.991.045 euro a 143.107.029 euro. Diminuiti del 6,7%(5.609.302 euro) i debiti complessivi nei confronti degli Istituti di credito.

Il patrimonio netto ha avuto un incremento di 3.818.477 euro : da 55.720.003 euro a 59.538.480. La relazione della Corte dei Conti è stata inviata ai presidenti di Camera e Senato.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 01 novembre 2020.