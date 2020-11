De Martino: “Sette consiglieri a Puglia Popolare sono una spallata al sovranismo”

“Sette consiglieri regionali per una decisa spallata al populismo e al sovranismo, con la forza di chi fa politica in nome del popolarismo. E’ questo il successo della nostra lista Popolari con Emiliano, la terza per preferenze della coalizione e che da oggi può contare su sette consiglieri regionali”. Così il coordinatore provinciale di Puglia Popolare Rino de Martino dopo la decisione della Corte di Appello di Bari.

“Siamo forti dei numeri della passione che hanno animato noi tutti, Massimo Cassano e Gianni Stea, con tutti i coordinatori provinciali e gli amici centristi, continueranno il lavoro non solo della nostra regione, ma lavorando ad allargare l’azione a livello nazionale. La Puglia ha risposto alla grande, credendoci e condividendo questo progetto. “I nostri sono voti della passione politica del gruppo, conquistati porta a porta in questa complessa campagna elettorale che sancisce la riconferma di Michele Emiliano a presidente della Regione”.

Intanto si è costituito l’ufficio politico di Puglia Popolare a San Marco in Lamis. A Giuseppe Napolitano la presidenza cittadina, Angelo Ianzano, vice sindaco del paese garganico, ha aderito alla costituzione. L’ assemblea costituente, adottando tutti i protocolli Covidi-19, si è riunita il 26 ottobre. Di seguito l’organigramma eletto dai 22 iscritti: Presidente, Giuseppe Napolitano, vice Presidente e responsabile della comunicazione Leonardo Pio Martino, segretario, Michele Petronilla, tesoriere, Michele Coletta, vice Sindaco e consigliere comunale Angelo Ianzano.

“Il nostro sistema di valori deve essere la leva per tornare a raccontare la politica, partendo dall’ascolto dei territori; abbiamo scelto Puglia Popolare perché non è un partito, ma un luogo di discussione libero, cioè aperto ai confronti sui temi che caratterizzano l’attuale fase di grande cambiamento della società”, ha dichiarato Ianzano. Presente all’assemblea il segretario provinciale Rino de Martino: “Negli ultimi due anni sono state già colte significative adesioni nell’intera provincia di Foggia e stanno continuando a crescere. Questo momento storico necessita di un’aria moderata per arginare le spinte populiste e sovraniste che minacciano il vivere civile”. Presente telefonicamente anche il leader del movimento Massimo Cassano: “Emiliano ha vinto con un ampio margine di success o anche grazie ai 100.000 voti di Puglia Popolare, questo è un dato certo ed indiscutibile.”

“Puglia Popolare sta già lavorando per i prossimi impegni elettorali che saranno più intensi per essere protagonisti nella Capitanata”, ha concluso De Martino.