“Festa di tutti i santi. La santità della porta accanto”

Oggi non si celebra solo la santità riconosciuta, quella consacrata e legittimata dalla Chiesa, ma anche quella nascosta, silenziosa, invisibile agli occhi indiscreti di chi la vorrebbe osannare e forse anche strumentalizzare.

Soprattutto la santità che scorre tra le case, nel profumo delle cose date, tra gli sguardi che sanno accendere nuove luci di speranza nei momenti bui della vita. Quella incisa nelle mani che sanno accarezzare, sollevare e rialzare. Quella scritta sui volti luminosi di chi ama questa vita nonostante le cadute o i fallimenti. Quella che si annida tra i gesti semplici di condivisione e di accoglienza, di donazione e di spoliazione per farsi vestito e cibo per chi è rimasto senza niente. La santità della cura ordinaria che dà valore ad ogni battito di vita, ad ogni respiro.

La santità di chi lotta per combattere le ingiustizie e i soprusi, non solo quelli grandi ed eclatanti messi in evidenza dalla cronaca, ma anche quelli piccoli e ordinari, ai quali è facile abituarsi e assuefarsi. Santità di chi si schiera dalla parte dei perdenti e dei più deboli, degli scarti, delle persone che non hanno più voglia di ricominciare. La santità di chi sceglie di mettersi in gioco per il bene comune, optando per la logica del servizio e non per quella del dominio. Di chi vive la fraternità come valore trasversale per non escludere nessuno.

La santità che non ci fa scappare dai problemi della vita quotidiana, ma ci aiuta a resistere alla voglia di usare il male come strumento di prevaricazione, per scalare le vette della carriera, sgomitando o vendendo al miglior offerente la propria onestà e sincerità. E’ la santità della rinuncia che sa vivere anche nella logica del’essenziale e del sacro poco. Che non idolatra le cose, in nome delle quali si è portati a calpestare la dignità delle persone.

Essa è propria di chi sa fare un passo indietro per lasciare spazio agli altri. Di chi ha scelto di non stordirsi la coscienza per far finta di non vedere i problemi della comunità. E la santità che ci rende responsabili delle persone che ci sono state messe accanto.

Una santità feriale che è propria di chi nelle proprie lacrime sa ospitare quelle altrui. Perfino quella di chi accetta l’insulto e poi perdona, perchè ciò che vive non lo usa per mettersi sul piedistallo, e sentirsi migliore o in diritto di giudicare, ma solo per dare anche a chi non lo capisce il tempo di maturare e di migliorare.

La santità che celebriamo oggi è quella di chi accetta la fragilità altrui perchè è consapevole della propria. Quella che si annida nella normalità e nella ferialità e non cerca l’eroismo dell’eccezionalità. Nè riconoscimenti nè altari. La santità non si esibisce né accetta compromessi sterili. A volte convive con passi solitari e con una solitudine che pare amara, ma che poi risulta feconda. Papa Francesco nella sua esortazione apostolica del 2018 dal titolo “Gaudete et exultate” ha scritto: “Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, la classe media della santità” (GE, n. 7).

La santità che celebriamo oggi è quella della porta accanto, quella che, silenziosa e discreta, fa del bene e del bello l’unica vera passione della vita. E non per essere premiati, ma solo per vivere la gioia di una libertà di chi ha saputo aiutare se stesso e gli altri a diventare pienamente umani. Ed è felice per il solo fatto che è stato soltanto un uomo. Il chè non è poco!

E allora, buona santità a tutti!

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 01 novembre 2020