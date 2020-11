Il Milan passa Udine. Primo in vetta

(lega serie a) Il Milan passa a Udine e sale a 16 punti, confermando il primato solitario in classifica. La formazione di Pioli è stata ancora una volta trascinata da Ibrahimovic, capocannoniere del torneo con 7 reti in sole 4 presenze. Il centravanti svedese al 18′ ha servito a Kessie la palla del vantaggio. Ad inizio ripresa i friulani hanno potuto usufruire di un calcio di rigore per fallo di Romagnoli. Dal dischetto De Paul non ha fallito, superando il rientrante Donnarumma. I restanti minuti sono trascorsi sul filo dell’equilibrio, fintanto che Ibrahimovic, in rovesciata, ha deciso il match all’83’. (LEGA SERIE A)