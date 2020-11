Pietre e sassi contro bus e auto a Halloween,indagini a Bari

(ANSA) – BARI, 01 NOV – Hanno “festeggiato” Halloween danneggiando e imbrattando autobus e auto in sosta nel quartiere San Paolo di Bari. Diversi gruppi di ragazzi, alcuni apparentemente minorenni, nella tarda serata di ieri sono scesi in strada vestiti tutti di nero e con i volti in parte coperti, armati di mazze e uova. Una decina i bus Amtab danneggiati o imbrattati, colpiti da uova e pietre mentre erano in corsa, così come hanno poi fatto con le macchina parcheggiate, rompendo finestrini e specchietti e soprattutto imbrattandole. Su facebook i residenti di diversi quartieri della città hanno postato foto e video denunciando altri atti vandalici.

“Stanno girando dei ragazzini che rompono le macchine, vetri con le pietre, tergicristalli, che camminano sui tettucci delle macchine, che prendono a pugni gli sportelli. Si muovono in branco, sono almeno una quindicina” si legge nei commenti a un post sulla pagina “Quartiere San Paolo Bari”, “la parte marcia di questo quartiere” scrive un altro cittadino.