“Ronaldo is back”: doppietta contro lo Spezia

Dopo due pareggi per 1 – 1 la Juventus ritrova il successo in campionato, passando sul neutro di Cesena contro lo Spezia. Nel 4 – 1 finale risulta decisivo Ronaldo, autore di una doppietta e del gol del 2 -1 dopo soli 3 minuti dal suo ritorno sul terreno di gioco nella ripresa. Pirlo lascia infatti inizialmente in panchina l’asso portoghese, affidandosi alla coppia Morata – Dybala. Proprio lo spagnolo firma il vantaggio depositando a porta vuota sul filo del fuorigioco il perfetto assist di McKennie. La formazione di Italiano pareggia alla mezz’ora con un tiro dal limite di Pobega sporcato da una doppia deviazione. Nel secondo tempo entra Ronaldo e la Juventus ritorna subito in vantaggio, col suo numero 7 che scarta anche il portiere per depositare nella porta sguarnita al 59′. Poco dopo Rabiot firma il tris con un’azione solitaria, mentre Ronaldo chiude il poker con un cucchiaio su calcio di rigore al 76′. Bianconeri che salgono al terzo posto insieme all’Atalanta, Italiano resta a 5, ma si consola con la prestazione dei suoi, in partita per un’ora contro i Campioni in carica. (fonte: LEGA SERIE A)