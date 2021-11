(nota stampa). L’Associazione Culturale e Politica Manfredonia Nuova esprime la propria gioia e piena condivisione per l’Assegnazione del Premio Nazionale, intitolato a Paolo Borsellino, al nostro illustre concittadino e valoroso penalista Antonio La Scala, già presidente dell’Associazione Nazionale “Penelope”ed ora Presidente dell’Associazione “Gens Nova”, da lui stesso fondata, che opera per dare conforto ed ausilio alle persone fragili che non hanno né modo né mezzi per difendersi dai soprusi e dalle ingiustizie.

Con l’assegnazione del Premio al nostro conterraneo, s’intende testimoniare ammirazione e gratitudine all’avv. La Scala per l’impegno profuso in tutti questi anni a favore di chi non ha voce e non può difendersi dalle diverse angherie che si vivono nella nostra società.

Avendo Manfredonia Nuova svolto in questi anni un’opera di sensibilizzazione alla legalità, onde evitare gli scempi avvenuti in questi anni, apprende con molta gioia e consapevolezza l’assegnazione dell’importante riconoscimento all’Avv. La Scala, che spesso è stato al nostro fianco, con interventi pubblici e privati, come sostegno alle battaglie civili, da noi portate avanti in difesa della città.

Il nostro augurio all’Avv. La Scala è che egli abbia la forza per continuare il suo gravoso impegno, perché la nostra e tante altre comunità ne hanno un grande bisogno. (nota stampa).