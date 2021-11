Foggia. Storia di Aldo Farinola, ex obeso oggi modello

Statoquotidiano.it, Foggia, 1 novembre 2021. La storia di Aldo, over 60 foggiano, è tra quelle che meritano di essere raccontate: infatti da ex obeso oggi è riuscito ad affermarsi come modello, un esempio per molti che invita a non mollare mai.

Dopo un momento di difficoltà ha prevalso la voglia di mettersi ancora in gioco, riuscendo a fare tendenza sulle copertine e sui cartelloni pubblicitari in tutte le città italiane.

«A volte la vita riserva tante sorprese da far accapponare la pelle, Aldo Farinola imprenditore foggiano l’ 1 luglio 2021, in occasione dell’importante manifestazione stilistica tenutasi al Palazzo Pitti di Firenze, è stato selezionato su 65 figure over 60 a sfilare per importanti case di moda».

«Aldo Farinola, ex obeso con un peso che sfiorava i 160 kg., ha trovato la forza di riprendere la sua vita in mano, ritornando da una size 5XL ad una semplicissima L».

«Il modello Aldo Farinola è ormai conteso da svariati brand di abiti ed accessori che lo vede ritratto nei manifesti pubblicitari in tutte le città italiane».

« Un messaggio chiaro e preciso parte da questa incredibile storia a tutte le persone che soffrono di questa malattia cosi tanto attuale l’OBESITA’, “abbiate la forza di reagire e di mettere da parte lo sconforto perché la forza di volontà supera tutto” ».

Pagina pubblica istragam: aldofarinolareal_