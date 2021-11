Il futuro delle carte virtuali nel mondo degli acquisti online

La pandemia ci ha dimostrato che il mondo degli acquisti sta cambiando rapidamente: se nell’ultimo anno abbiamo visto gli e-commerce volare alto e sostituire l’acquisto tradizionale in negozio, i prossimi anni saranno quelli della carta virtuale..

Il contante ed il negozio fisico saranno ancora presenti nella nostra società e ci accompagneranno per un po’, ma il vero futuro sta nell’acquisto online e nella carta di credito virtuale. Approfondiremo ora quest’ultima rivoluzione nei pagamenti online.

Cosa sono le carte virtuali?

Le carte virtuali sono delle carte che esistono esclusivamente nell’online, per le quali non è prevista, a meno che non sia richiesta, la versione fisica.

Esistono al momento due tipologie di carte virtuali sul mercato:

le carte usa e getta, ovvero si riceve una carta virtuale per effettuare un unico pagamento alla fine del quale, non sarà più possibile utilizzarla; la carta a tempo, ovvero una carta virtuale con una regolare data di scadenza.

Le prime sono perfette per chi realizza pochi acquisti online oppure per comprare un prodotto o un servizio one shot. Sono indicate anche per comprare su un sito del quale non è certa l’affidabilità.

Le seconde invece sono una soluzione ideale sia per privati che desiderano gestire automaticamente alcuni pagamenti, sia per le aziende che possono godere della sicurezza di report facili, di un tracking delle spese accurato e della facilità di ricarica per i dipendenti.

Come tutte le carte di credito, anche quelle virtuali hanno un codice numerico, la data di scadenza e un codice di sicurezza a tre numeri. Questi dettagli a differenza delle tradizionali carte sono leggibili solo tramite app specifiche o dall’account legato al proprio conto.

Le carte virtuali sono perfette per tutti i pagamenti online, ma non solo. Con la diffusione sempre maggiore del mobile e l’incremento delle nuove tecnologie, si stanno diffondendo Pos che accettano il pagamento da smartphone.

Come si richiede una carta virtuale?

Le carte virtuali vanno chiaramente richieste online. Lo si può fare tramite il portale web o app dell’istituto emittente, ovvero la propria banca e il processo è facilissimo grazie a procedure di richiesta molto semplici.

Nella maggior parte dei casi, infatti, è sufficiente disporre di una copia digitale dei propri documenti personali e verificare la propria identità tramite chiamata, foto o video call.

Anche il contratto ufficiale si chiude totalmente online con una firma digitale che è a tutti gli effetti valida agli occhi della legge.

In cosa si differenziano le carte normali da quelle virtuali?

La prima e più grande differenza sostanziale fra le carte di credito e le carte virtuali è che per averne una di quest’ultimo tipo non è necessario avere un conto corrente in una banca fisica.

Spesso, infatti, ci sono banche senza un sede centrale ma sviluppate proprio sul web che non richiedono esagerati requisiti di affidabilità creditizia. Non vengono quindi richiesti estratti conto precedenti, garante o altre informazioni prettamente burocratiche: le carte virtuali possono essere rilasciate come abbiamo detto in precedenza, dimostrando semplicemente la propria identità.

Sono perfette, dunque, per alcuni target specifici a differenza di quelle normali, come i lavoratori precari, gli studenti, chi non ha un reddito stabile, ma anche aziende, enti sportivi, lavoratori corporate.

Sono inoltre perfette anche per chi non ha una residenza stabile dato che i circuiti e la loro tecnologie le rendono utilizzabili in quasi qualsiasi parte del mondo.

Perché le carte virtuali sono il futuro?

Le carte virtuali rappresentano ufficialmente il futuro per la serie di vantaggi che comportano richiedendo un effort decisamente minore dei contanti o delle carte classiche.

Vediamo i grandi benefici che il loro utilizzo comporta:

monitorare in tempo reale la spesa ovunque ci si trovi, imponendosi anche dei budget limite facilmente rispettabili grazie alle caratteristiche volatili di alcune tipologie di carta;

ovunque ci si trovi, imponendosi anche dei budget limite facilmente rispettabili grazie alle caratteristiche volatili di alcune tipologie di carta; automatizzare alcune funzioni come le ricariche automatiche o il pagamento mensile di un servizio;

alcune funzioni come le ricariche automatiche o il pagamento mensile di un servizio; il risparmio non indifferente di plastica;

la sicurezza : avere una carta virtuale significa tenersi al sicuro da eventuali furti, scippi e dal rischio di una perdita a differenza di quella fisica;

: avere una carta virtuale significa tenersi al sicuro da eventuali furti, scippi e dal rischio di una perdita a differenza di quella fisica; la massima libertà nei movimenti e negli acquisti senza dover portare soldi o senza doversi ricordare un gran numero di codici, password e altri dati necessari come con le carte fisiche;

senza dover portare soldi o senza doversi ricordare un gran numero di codici, password e altri dati necessari come con le carte fisiche; pagamenti “touchless” ovvero pagamenti che richiedono poco tocco fisico, ideali in un momento come quello pandemico che ha lasciato nel tessuto sociale una grossa ferita;

ovvero pagamenti che richiedono poco tocco fisico, ideali in un momento come quello pandemico che ha lasciato nel tessuto sociale una grossa ferita; tempi di utilizzo brevi: non c’è bisogno di attendere che la carta fisica arrivi per metodi tradizionali nella propria abitazione, ma una volta settata e attivata una carta virtuale è subito pronta all’uso.

Insomma, il futuro è già qui, non ci resta che sederci e vedere come le modalità di pagamento miglioreranno e cresceranno ancor di più. (nota stampa).