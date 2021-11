“Il Pronto Soccorso di Foggia è un luogo disumano”

Foggia, 01/11/2021 – “Sono anni che denunciamo i disservizi del Pronto Soccorso di Foggia con tanto di foto ma nulla cambia. Persone stipate come oggetti che attendono ore ed ore prima di essere visitate in una condizione di caos totale con medici ed infermieri che danno il massimo in una situazione terrificante.



Il personale sanitario che vi presta servizio è ogni giorno in trincea tanto che, a quanto pare, nessuno ci vuole lavorare e da qui la carenza di personale. Il Pronto Soccorso fa la differenza tra la vita e la morte più di ogni altro reparto ma la Direzione del Policlinico pare non tenerne conto.



Da anni si sta dicendo che lo vogliono trasferire presso il DEU ma, fino ad ora, ancora niente. Occorrerebbero spazi più grandi con apparecchiature sufficienti a rispondere alla domande di assistenza e con posti letto adeguati al numero di assistiti. Occorrerebbero almeno 4 spaziose postazioni di triage e sale d’attesa idonee per accogliere i parenti dei pazienti.



Bisognerebbe incentivare medici, infermieri, oss e barellieri garantendo loro la dignità lavorativa e, magari, anche premi in modo da riuscire ad avere personale sufficiente a sanare le lunghe ed interminabili attese da parte di gente che soffre. Vedere un medico che si divide tra 7 o 11 pazienti è qualcosa di vergognoso e chissà se non influisce anche sulla sua prestazione professionale. Il male del pronto soccorso di Foggia annida ai vertici, a quei vertici che dovrebbero trovare soluzioni rapide ed invece, chissà per quale motivo, latitano!”

Lo riporta la pagina Facebook Voce di Foggia.