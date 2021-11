Manfredonia, Manzella “Cava abbandonata costituisce un pericolo”

Manfredonia (Foggia), 01/1172021 – “ Le Guardie Ambientali Italiane, attraverso il suo responsabile Alessandro Manzella, hanno informato le AUTORITÀ COMPETENTI, il pericolo che costituisce la cava abbandonata, in zona comparti CA9 (viale Matteo Ricci e via Gabriele D’Annunzio) sprovvista di una qualsivoglia protezione, atto a scongiurare spiacevoli conseguenze.Tanti anni fa, la cava era molto lontana dal centro abitato, oggi per l’espandersi dell’urbanizzazione, le abitazioni sono arrivate a pochi metri dalla stessa, quindi situazione di pericolo, specialmente per i bambini”.