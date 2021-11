1) Essere ospedale di base non significa non avere servizi efficienti e funzionali.

2) Foggia dista da Manfredonia 41 Km (google maps), da Cerignola 39 Km, S. Severo 31.4 Km. I 3 presidi ospedalieri ricevono lo stesso trattamento? Informatevi!

3) Non ci vuole molta intelligenza per comprendere che un avviso pubblico con incarico a 3 mesi è meno vantaggioso di un incarico a tempo indeterminato ricevuto dopo l’espletamento di un concorso. A Manfredonia, per la precarietà della situazione, molti medici si sono trasferiti presso altri ospedali. E questa è cronaca.