Prencipe contro tutti “Centrodestra ha già perso, Fresca non sei Batwoman”

Una coalizione che, vista la presenza di tanti imprenditori all’interno e in prima fila, vorremmo sbagliarci ma dà più l’impressione di essere un’associazione temporanea di imprese con una copertura politica. Per loro la politica è una porta girevole; per noi la politica è impegno coerente e costante: non da ora ma da sempre. Non è però solo a destra che si sono inventati di sana pianta un candidato.

Anche chi si voleva presentarsi come il nuovo, e ci riferiamo ad Agiamo e a Manfredonia Nuova, piuttosto che candidare il loro esponenti di punta, hanno preferito affidare questo compito a una perfetta sconosciuta, di cui sappiamo solo quello che ci ha voluto raccontare, incapace perfino di elaborare un programma di governo minimamente originale. Lo ha in gran parte copiato, con uno sfacciato copia e incolla dal programma di un candidato sindaco di Savona. E, ciò nonostante, è quotidianamente dedita ad offendere gli altri candidati e soprattutto la città di Manfredonia, continuamente dipinta come un sorta di impero del male (con amministratori e uffici comunali corrotti e collusi con la mafia, fame e denutrizione infantile, prostituzione giovanile). Sia tranquilla: Manfredonia non è Gotham City e lei di sicuro non è Batwoman.