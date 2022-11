Coppa Italia, Fabio Gallo: “Una partita da fare al massimo”

StatoQuotidiano.it Foggia, 01 Novembre 2022.

Vigilia di Coppa Italia per il Foggia, che domani sera, alle 20:30, sarà impegnato nel 2° turno della competizione sul terreno della Juve Stabia, dell’ex Colucci. Stamane è intervenuto in sala stampa, mister Fabio Gallo. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Per Fabio Gallo, la Coppa rappresenta una partita da fare al massimo, cercando di passare il turno. Magari per chi ha giocato meno è l’occasione di farmi vedere anche in partita ufficiale cosa sa fare e affrontare step by step quello che succede. E’ un passaggio di crescita, un passaggio che può agevolarti nel prosieguo in una posizione importante alla fine del campionato. Arrivare in fondo è dispendioso, però, dà blasone a tutto, dà stimoli ai giocatori e quindi la considero una partita come tutte le altre che va fatta al massimo. Ci sarà qualche cambio ed è normale che sia così ma la squadra sarà equilibrata e pronta. Abbiamo fuori D’Ursi e qualcuno con qualche problema. Vengono tutti con me ed è giusto perchè si ha bisogno di tutti, anche di quelli che non saranno utilizzati. Stiamo confondendo la voglia di vedere un giocatore in campo, rispetto a quello che la concretezza della squadra. Io lascio fuori dei giocatori perchè ritengo che la squadra ne abbia bisogno di altri, in questo momento. Ci sono incognite perchè tutti fanno cambi e quindi mi aspetto che anche la Juve Stabia faccia queste valutazioni. I ragazzi sono preparati sia che giochino a 3 o a 4 e siamo pronti a qualsiasi soluzione con il massimo dell’attenzione. Sono consapevole di quelle che sono le mie conoscenze e le metto a disposizione dei miei ragazzi. Io li ho allenati a concetti ma loro sono stati bravi a farli vedere. Alleno la mia squadra facendo in modo che siano il più possibile vicino alle mie idee e alle loro caratteristiche. Questa squadra si spegne ed è un aspetto da migliorare e ha margini di miglioramenti ampi”.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 01 Novembre 2022