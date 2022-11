Giuseppe Donatacci: Il culto dei morti a Foggia

Foggia, 1 novembre 2022 – La notte tra il primo e il due Novembre, a Foggia e in molti altri paesi, è ritenuta una delle notti più magiche della tradizione popolare. È in quella notte, infatti, che si accende una candela e si pone sulla base di un piatto colmo d’acqua.

Dopo averlo deposto sul davanzale della finestra, a notte fonda, la credenza popolare vuole che si vedono proiettate le ombre dei morti che in quella notte girano in processione, fermandosi nelle famiglie di origine.

Questa credenza era così radicata che in quella notte si lasciava la tavola imbandita con l’immancabile vino e pane. Inoltre si era costretti a una levataccia in quanto anche il letto doveva essere rifatto con cura per far posto al defunto che l’avrebbe riempito dopo aver cenato.

Questa, che può sembrare una ridicola credenza, altro non è che un modo per le comunità, di esperire un rito di passaggio quale è quello tra la vita e la morte.

Questi riti ci insegnano che i nostri avi non temevano la morte ma la consideravano necessaria perché, immersi come erano nella natura, osservavano il ciclo vegetativo e si spiegavano la morte come maturazione di una vita trascorsa che si sarebbe manifestata attraverso altre forme.

Residuo della dimensione ludica della “festa dei morti” è la calza che si regala ancora oggi nella nostra città ai bambini. Mentre nelle altre parti d’Italia la calza viene regalata il giorno della Epifania, da noi viene data ai bambini in questa ricorrenza e in Sicilia viene regalata una scarpa piena di dolci a forma di frutta,rafforzando il legame affettivo con i defunti. Il motivo per cui si regala la calza in questo periodo è da ricercare nei riti di fertilità legati all’inverno.

La calza e la scarpa ancor di più, è l’elemento di contatto più prossimo tra la terra e l’uomo. Il piede dell’uomo pestando la terra è come se la volesse mettere a riposo, conservare. In fondo lo stesso gesto è quello che si faceva per la sepoltura. Essendo l’Epifania una festa pagana dedicata alla nascita del dio sole, la ricorrenza dei morti non ha fatto altro che sovrapporsi a questa festa enfatizzando il culto dei morti che diventa quello della natura che giace.

Altro elemento fondamentale della festa dei morti è legato al cibo e soprattutto al tipico grano cotto, dolce che si fa dalle nostre parti. Gli elementi che compongono questo dolce hanno significati simbolici importanti: il grano rappresenta le cellule; il vincotto è il sangue, il melograno sono gli occhi; la noce è il cervello; il cedro è l’anima; il cioccolato è legato alla fertilità e quindi al sesso.

La morte e il cibo sono indissolubilmente legati in quanto contrapposti essendo il cibo sinonimo di vita. Già i greci e poi i romani mettevano nelle tombe del cibo, soprattutto cereali, in segno di rinascita a nuova vita.Così come in Messico si usa ancora, per il giorno dei morti, andare a fare “la pasquetta”= passaggio, sulle tombe dei propri defunti e raccontare tutte le vicissitudini accorse durante l’anno, all’estinto. Famosa a Orsara di Puglia è la festa chiamata Fuc accoste in cui si decorano le zucche ornamentali chiamate Cocce prjiatorije e si accendono falò per le strade di ogni quartiere, per cucinare la carne sulle braci. Gli avanzi del banchetto collettivo vengono deposti in un angolo della strada e sono riservati ai morti che quella notte passeranno in processione.

I nostri avi ritenevano che mangiando in prossimità dei defunti si tenesse lontana la morte e secondo Frazer,..” lo stomaco è sepolcro del cibo,così come il cibo trova riposo in esso, il morto lo ritroverà nella terra”.

Possiamo concludere con la considerazione che la festa dei morti è una delle poche feste popolari che riesce a coinvolgere tutti e cinque i sensi e per questo ritenuta molto partecipata dalla collettività :

La vista: “andare a trovare i morti”, “far visita ai morti “,coinvolge appieno questo senso;

Il tatto: precede il segno della croce che facciamo davanti alle foto degli estinti;

L’olfatto: ci inebria il profumo dei fiori che in questa ricorrenza si espongono copiosi;

L’udito: dai rintocchi delle campane alle orazioni in suffraggio dei defunti fino al silenzio ovattato dei cimiteri,è un solleticare continuo del senso in questione;

Il gusto: il grano cotto,la calza dei morti,la carne sul fuoco,le ossa dei morti (biscotti a forma di ossa che si distribuiscono in Sicilia in questa ricorrenza), esaltano questo senso.

A cura di Giuseppe Donatacci, Docente dell’Università del Crocese di Foggia