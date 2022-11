Illiceto, Festa di Ognissanti: la santità della porta accanto

Manfredonia (Fg), 1 novembre 2022 – Ogni primo novembre la Chiesa celebra la festa di tutti i santi. Ma quale santità? Oggi non si celebra solo la santità riconosciuta, ma anche quella nascosta, silenziosa, quella che scorre tra le case, nel profumo delle cose date, tra gli sguardi che sanno accendere nuove luci di speranza nei momenti bui della vita. Nei gesti semplici di condivisione, nella lotta di chi combatte le ingiustizie e i soprusi, di chi si schiera dalla parte dei perdenti e dei più deboli.

La santità di chi resiste alla voglia di usare il male come strumento di prevaricazione. Di chi sa fare un passo indietro per lasciare spazio agli altri. Di chi nelle proprie lacrime sa ospitare quelle altrui.

La santità di chi accetta l’insulto e perdona perchè sa mettersi nei panni altrui, e sa che costui ciò che vive non lo capisce neanche lui. Che accetta la fragilità altrui perchè è consapevole della propria.

Una santità frutto di libertà e di semplicità. Di sobrietà e di equilibrio. Fatta di piccole rinunce per conquiste più grandi. Che sa coniugare giustizia e carità e che non cerca il proprio tornaconto.

Una santità interiore e personale ma anche comunitaria e sociale, politica. Una santità educativa per chi ha a cuore il futuro delle nuove generazioni, che sa vivere la fatica della semina e sa aspettare i tempi lungi della mietitura.

La santità che si annida nella normalità e nella ferialità e non cerca l’eroismo dell’eccezionalità. Nè riconoscimenti nè altari. Una santità che sa nascondere il frutto del bene che fa.

La santità di chi lavora, non solo per portare lo stipendio a casa, ma di chi sa che col proprio lavoro dà dignità sia a se stesso che alla comunità a cui appartiene. Di chi sa che col proprio lavoro contribuisce allo sviluppo della propria città e forse anche del mondo intero.

La santità degli affetti, propria di chi non gioca coi sentimenti altrui, di chi non fa del proprio corpo e di quello altrui una merce da scambiare sul mercato delle emozioni. Non seduce per dominare, ma sa amare con rispetto e senza pretese, per custodire le persone che ha preso in carico.

La santità di chi non scappa dal dolore, ma vi rimane per condividerlo e alleggerire il peso di una vita che viene messa alla prova.

La santità non è appannaggio dei credenti. Esiste anche una santità laica. Di chi sa fare buon uso della propria ragione, vera guida in ogni scelta e in ogni agire.

Il filosofo Kant, padre e figlio dell’illuminismo, sosteneva che la santità più che religiosa è una questione morale che scaturisce dalla ragione e che pertanto riguarda tutti gli esseri razionali. Egli afferma che l’obiettivo della moralità è costituito dal sommo bene, il raggiungimento del quale esige però una perfetta corrispondenza della volontà e della libertà con la legge morale che ciascun uomo si porta scritto dentro di sè. Ma per Kant la santità è una perfezione irraggiungibile umanamente, e alla quale ci si può sì avvicinare solo in modo approssimativo.

Forse questo è il limite della ragione: la santità è anche un dono che per i credenti viene solo dall’esperienza della grazia, la quale ci rende partecipi di una condizione che appartiene a quel Dio che anche l’agnostico Kant ha dovuto postulare come condizione necessaria di una vita morale che ci dia un pò di serenità e forse anche di felicità

Perciò buona festa di ognissanti. Buona santità a tutti!.

A cura di Michele Illiceto