Malpensa-Foggia, 1.500 passeggeri ad ottobre: ora più voli con Lumiwings

FOGGIA, 01/11/2022 – In ottobre i passeggeri del volo diretto Malpensa-Foggia sono stati 1.508, dei quali 772 in partenza dall’aeroporto pugliese. E’positivo il dato riferito al primo mese di attività del Gino Lisa di Foggia, dove il vettore greco Lumiwings dallo scorso 30 ottobre assicura quattro collegamenti settimanali su Milano.

Nuovi voli

Si tratta di un dato significativo delle potenzialità di ulteriore crescita dello scalo foggiano sul quale, a partire dal prossimo mese di dicembre, verranno incrementate a cinque le frequenze sullo scalo varesino – ma si punta ad avere collegamenti giornalieri – e avviati i nuovi voli su Torino.

Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile «i dati eccellenti di ottobre e il buon avvio dei voli su Foggia, rappresentano la migliore testimonianza della bontà delle scelte messe in campo. Raccogliamo i frutti di un lavoro paziente e proficuo al quale tutti, dalla proprietà ai dipendenti, hanno contribuito in maniera esemplare. Un successo che ci inorgoglisce, ma che, non per questo, ci deve far abbassare la guardia. Continueremo a operare con grande impegno e dedizione affinché sia possibile confermare questo trend positivo e, perché no, migliorare ancor di più i risultati sin qui conseguiti sul piano del traffico e delle infrastrutture». (malpensa24)