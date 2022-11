San Giovanni Rotondo, Vigilessa colpita violentemente in testa da un ragazzo

Tutta alla mia solidarietà e vicinanza alla Vigilessa per quanto accaduto. Sono certo che tanti commenti, com’è giusto che sia, verteranno sulle telecamere di video sorveglianza. Abbiamo ricevuto un apposito finanziamento e già approvato il progetto, per cui a breve saranno posizionate nel centro storico della nostra città. Inoltre abbiamo fatto richiesta alla Questura per il potenziamento dei controlli sul territorio. Sperando che tutto questo possa aiutarci a fare un passo in più per garantire la sicurezza di tutti quanti noi”.