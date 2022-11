Storie di donne magnifiche, premio Zingarelli al libro di Daniela Musini

Stato Donna, 1 novembre 2022. “Con grande gioia vi comunico che il mio libro “Le Magnifiche, 33 donne che hanno fatto la storia d’Italia” è risultato primo classificato per la sezione Narrativa della XIV edizione del Premio Zingarelli, dedicato all’autore del celeberrimo vocabolario di lingua italiana con una lusinghiera motivazione”. Lo annuncia l’autrice, Daniela Musini, che è anche attrice e autrice teatrale, scrittrice per Piemme-Mondadori e pianista.

La cerimonia di proclamazione dei vincitori si è svolta il 29 ottobre al Teatro Mercadante di Cerignola. Il libro contiene 33 ritratti di donne audaci e straordinarie dall’ antica Roma fino al 900. “Lo si può considerare una macchina del tempo, un percorso dell’anima, una galleria di fiammeggianti passioni d’amore – spiega l’autrice -. Ci sono donne indomite che hanno raggiunto traguardi importanti in vari campi. Qualche nome? Cleopatra, Lucrezia Borgia, Artemisia Gentileschi, Maria Montessori, Paolina Bonaparte, Sibilla Aleramo, Maria Callas che mi onoro di portare anche sulla scena”.

“È stata una serata emozionante e per me molto gratificante”, prosegue in cui, su invito del presidente del premio Antonio Daddario ha eseguito anche alcuni brani al pianoforte.

Il premio letterario, nato 14 anni fa, è un evento voluto e organizzato dall ’Associazione artistico-culturale Motus, per richiamare i giovani alla cultura e sollecitarli alla scrittura e alla lettura. Si tratta di un concorso letterario di dimensione nazionale a suo nome per composizioni di Poesia Inedita e di Narrativa Edita aperto a scrittori provetti quanto a studenti alla cui realizzazione contribuiscono la Zanichelli, l’Accademia della Crusca, le Università di Foggia e Bari, la Regione Puglia, il Comune di Cerignola e, da quest’anno, la Fondazione Vincenzo Casillo che offre il proprio patrocinio per la XIV edizione che celebrerà proprio il centenario del vocabolario in volume unico.

Le diverse categorie in palio riguardano la poesia singola e il racconto breve per le scuole primarie, medie e superiori, narrativa edita, singola poesia inedita a tema libero, opera fumettistica, musica di composizione o arrangiamento, testo per canzone, premio fuori concorso, premio speciale della giuria “Non omnia possumus omnes”.



“Questo premio rappresenta ormai una felice e consolidata certezza nel panorama culturale della nostra città- ha detto l’assessora alla cultura e all’istruzione del comune di Cerignola Rossella Bruno- che ha anche annunciato un promo-regalo nel solco di Zingarelli: “In conclusione ho avuto modo di omaggiare gli intervenuti con la pubblicazione “Dante e la Puglia” che riprende un intervento del 1920 del nostro illustre concittadino Nicola Zingarelli. A 100 anni dalla pubblicazione in edizione unica del vocabolario della lingua italiana vi preannuncio che le iniziative celebrative continueranno. A breve la nostra città riceverà un incredibile promo-regalo nel solco di Nicola Zingarelli”.

Al convegno hanno partecipato insieme al presidente del premio Antonio Daddario, il sindaco di Cerignola Francesco Bonito, il Vescovo diocesi Cerignola-Ascoli Satriano mons. Fabio Ciollaro e il presentatore Savino Zaba, la direttrice di Isoradio Angela Mariella, la divulgatrice scientifica RAI Barbara Gallavotti, la presidente della Zanichelli Edizioni Irene Enriques e il ‘successore’ di Zingarelli Mario Cannella lessicografo responsabile dell’aggiornamento annuale del Vocabolario Zingarelli, Trifone Gargano, Professore presso l’Università degli studi di Bari, e Riccardo Gualdo, Accademico della Crusca.