Foggia e provincia, casting per il nuovo film del regista Giulio Base

FOGGIA – “Per nuovo progetto cinematografico, diretto da Giulio Base e prodotto da One More Pictures, cerchiamo con estrema urgenza solo su Foggia e provincia di Foggia:

– UOMINI (dai 18 ai 55 anni) con carnagione scura o olivastra, capelli scuri e con (o senza) barba scura. E’ necessario che non abbiano tatuaggi visibili e tagli ai capelli con rasature moderne. NO MINORI. NO ATTORI.

– DONNE (dai 18 ai 55 anni) con pelle e capelli chiari che sappiano guidare uno scooter con le

marce. NO MINORI. NO ATTRICI.

I/Le candidati/e possono inviare una mail con:

– contatto telefonico

– foto primo piano

– foto figura intera

– dati anagrafici

a: passouno2023@gmail.com

I selezionati verranno contattati ESCLUSIVAMENTE telefonicamente. È prevista retribuzione per i selezionati durante la fase di riprese del progetto con normale assunzione e contratto di lavoro. Grazie”