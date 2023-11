Foggia, omicidio Ronzullo: fermato il cognato Alessio Marino

FOGGIA – Sarebbe stato il cognato, Alessio Marino ventunenne foggiano incensurato, a sparare e uccidere Alessandro Ronzullo, commerciante d’auto di San Ferdinando di Puglia, assassinato nella zona di via Lucera la sera del 26 ottobre alla vigilia del 40° compleanno. Un litigio per motivi non ancora accertati tra indagato e vittima, che convivono con due sorelle gemelle originarie di San Severo, avrebbe preceduto il terzo omicidio del 2023 nel capoluogo dauno.

Marino è stato fermato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e porto illegale di pistola, all’alba di domenica 29 ottobre dagli agenti della squadra mobile che hanno eseguito un decreto della Procura dauna. Ieri mattina il sospettato è stato interrogato dal gip Michela Valente e si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande: il giudice non ha convalidato il fermo ritenendo insussistente il pericolo di fuga, ma ha concordato con il pm sulla sussistenza di gravi indizi a carico del giovane foggiano e disposto che resti in carcere.

Gli avvocati Luca Vinelli e Roberto Loizzo chiedevano la non convalida del fermo, la rimessione in libertà e in seconda istanza la concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. «Si tratta di una vicenda ancora tutta da chiarire, al momento preferisco non rilasciare alcun commento» ha detto l’avv. Vinelli al termine dell’udienza di convalida.

