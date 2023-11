Foggia, perde il controllo e si schianta contro cinque auto in sosta

FOGGIA – Perde il controllo del suo veicolo e si schianta contro cinque auto in sosta. È successo stanotte su via Trinitapoli (foto). Una Lancia Y condotta da una donna, stanotte mentre percorreva via Trinitapoli nei pressi di un noto locale della movida foggiana, per cause al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto, ha perso il controllo e si è schiantata contro cinque veicoli in sosta.

A rimanere ferita in condizioni non preoccupanti, la sola conducente dell’utilitaria.

Sempre stanotte, la Polizia Locale è intervenuts su altri due incidenti in citta: uno in viale Candelaro all’incrocio con via Nenni. Due le auto coinvolte; una Lancia Y ed Toyota Iaris. L’altro in via Manfredonia all’incrocio con via Onorato tra una Lancia Y ed una Ford Focus. Fortunatamente non ci sono feriti.