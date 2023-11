Manfredonia, che rammarico a Bitonto (FOTO – VIDEO)

Manfredonia – Ancora un pareggio, l’ennesimo dal sapore amaro per il Manfredonia, che domina il Bitonto sul sintetico (messo male) di Bitetto creando diverse occasioni da rete, soprattutto nella prima frazione di gioco, prendendo gol soltanto su rigore (due, che fanno 8 subiti in 9 gare) dopo aver rimontato con coraggio e determinazione l’iniziale, immeritato svantaggio.

La gara non si sblocca subito, il Bitonto è squadra fisica e grintosa ma il Donia prende le misure ed al 23’ ci prova con una conclusione insidiosa di Hernaiz dalla trequarti, ma nè Cesario nè Calemme arrivano di testa per un soffio. Al 26’ Babaj la mette forte e tesa al centro, tocco di Cesario sottoporta ma un difensore neroverde in scivolata sventa.