Manfredonia, nasce una nuova stella: la “N.G. WIND ORCHESTRA” (FOTO – VIDEO)

Manfredonia, 31 ottobre 2023

Un progetto nato dall’amore incondizionato per la musica, ideato da una dozzina di musicisti locali che, dopo accurate ricerche, hanno “assemblato” la neo orchestra N.G. WIND ORCHESTRA nata nella primavera 2023, costituita oggi da 25 elementi, possessori di titolo di studio accademico di 1° e 2° livello (conservatorio), musicisti ed eccellenti maestri, diretta dal maestro 26enne Antonio Pio La Marca, musicista, compositore e direttore d’orchestra, con laurea magistrale conseguita con lode presso il Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia.

Le prove di questa nuovissima orchestra ritmico-sinfonica sono partite il 23 ottobre, che vede in prima fila i giovanissimi ma ci sono anche alcuni veterani protagonisti di gruppi e orchestre di successo (Mimmo Marasco, Giovanni Damato, etc). Un progetto di questo tipo manca a livello locale e l’obiettivo è quello di creare una orchestra che potrebbe diventare anche stabile un giorno, sia per concerti che per incisioni. Tutti i partecipanti provengono da scuole di musica della Capitanata, pronti a lavorare sodo per raggiungere l’eccellenza, consapevoli che il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per la musica. La prima uscita pubblica di questa orchestra, organizzato dalla Associazione ARS Manfredonia, presidente Monica Mantovano, é stata programmata, come ci comunica Michelino La Torre e ci conferma il Maestro Antonio Pio, per venerdì 8 dicembre 2023.