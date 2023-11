“Per Elisa” su Rai1: brillante interpretazione del foggiano Saurino

FOGGIA – Ci sono pochi dubbi rispetto al fatto che uno degli attori più amati del momento in Italia sia Gianmarco Saurino, interprete affascinante e versatile che di recente è riuscito a conquistarsi un posto speciale nel cuore del pubblico mainstream. Ecco una breve carrellata dei suoi traguardi professionali fino a questo punto.

Chi è Gianmarco Saurino: la carriera dell’attore fino ad oggi

Saurino è nato a Foggia il 12 dicembre del 1992 (a breve compirà dunque 31 anni). Dopo essersi diplomato presso il liceo scientifico Alessandro Volta ha iniziato a lavorare presso la compagnia del Teatro dei Limoni subito prima di trasferirsi nella Capitale, dove a soli 18 anni ha iniziato a formarsi in recitazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia per la guida di Giancarlo Giannini. Da qui ha preso il via per lui una lunga carriera nel mondo teatrale, che nel corso del tempo l’ha portato anche a fondare il collettivo artistico Divina Maria di cui è direttore artistico insieme al collega Mauro Lamanna.

Il suo esordio sul piccolo schermo è arrivato nel 2017 con l’interpretazione dell’avvocato Nicodemo Santopaolo nella 4° stagione della fiction ‘Che dio ci aiuti’ di Rai 1, ruolo che ha poi ricoperto anche nella 5° e 6° stagione del serial. Sempre nello stesso anno ha partecipato alla miniserie tv ‘C’era una volta Studio Uno’, suo ideale trampolino di lancio per la successiva partecipazione alla 2° stagione di ‘Non dirlo al mio capo’, sempre in onda su Rai 1, dove ha affiancato Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

La consacrazione definitiva in tv è arrivata però forse soltanto con ‘Doc – Nelle tue mani’, serie amatissima dal pubblico dove ha interpretato il ruolo del dottore Lorenzo Lazzarin, un giovane medico che però muore durante la prima ondata del Covid. Nel 2021 ha preso inoltre parte al film LGBT friendly ‘Maschile singolare’ di Prime Video, al fianco di Giancarlo Commare, mentre l’anno successivo è tornato a farsi dirigere da Matteo Pilati nel film ‘L’estate più calda’.

Più di recente il pubblico televisivo l’ha visto nei panni di Gildo Claps, il fratello di Elisa Claps, la ragazza i cui resti sono stati trovati 17 anni dopo la sua scomparsa all’interno della chiesa della Santissima Trinità a Potenza. La serie è andata in onda su Rai 1 dal 24 ottobre 2023 e si concluderà il 7 novembre.

La vita privata

Non si conosce molto riguardo la sua vita sentimentale, anche se l’attore, parlando con Vanity Fair, ha confermato di essere attualmente innamoratissimo. Di chi però non è dato sapere: su questo aspetto ha voluto mantenere un riserbo assoluto. L’attore, ad ogni modo, ha anche confermato che l’idea del matrimonio e di diventare padre lo “fanno volare”.

