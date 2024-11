Accoltellamento in un bar di Cerignola dopo un litigio per futili motivi: la polizia indaga su un ferito

Una discussione nata per futili motivi è degenerata in un drammatico episodio di violenza, culminato con un accoltellamento in un bar alla periferia di Cerignola.

Tutto è iniziato due giorni fa in un parchetto a ridosso di via di Ponente, quando due uomini hanno cominciato a litigare in seguito a un banale episodio di inciviltà: sembra infatti che la lite sia scoppiata a causa degli escrementi di un cane, non raccolti dal proprietario dell’animale. Le prime parole si sono fatte subito accese, con insulti e minacce reciproche tra i due, che non sono riusciti a placare gli animi nemmeno grazie all’intervento di alcuni passanti.

Purtroppo, anziché esaurirsi, l’episodio si è trasformato in un pericoloso crescendo di tensione.

Dopo alcune ore, infatti, i due uomini si sono incontrati nuovamente, stavolta all’interno di un bar situato nella stessa zona periferica di Cerignola. L’incontro, del tutto casuale o magari frutto della circostanza, ha riacceso il risentimento tra i due. Senza scambiarsi molte parole, la lite è subito esplosa, diventando violenta. La situazione è rapidamente sfuggita di mano, trasformandosi in una colluttazione fisica durante la quale uno dei due uomini ha estratto un coltello, sferrando tre colpi all’altro, uno dei quali diretto alla gola.

Nonostante la gravità dell’attacco, la vittima è riuscita a sopravvivere all’aggressione. Il tempestivo intervento di alcuni avventori del bar ha permesso di interrompere la furia dell’aggressore, mentre altre persone hanno subito contattato i soccorsi. Le ferite riportate dalla vittima, benché serie, non hanno per fortuna interessato organi vitali, e dopo un intervento chirurgico e il ricovero in ospedale, l’uomo è stato dichiarato fuori pericolo dai medici.

Nel frattempo, le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, mettendo in sicurezza il luogo dell’aggressione e raccogliendo testimonianze utili per ricostruire l’accaduto. La polizia ha acquisito le registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti nel locale e nei dintorni, utili a fare luce sui movimenti dei due uomini sia prima sia dopo l’aggressione. Secondo quanto emerso dai primi rilievi e dalle testimonianze di chi era presente, i due non erano nuovi a screzi e battibecchi, anche se in passato non si erano mai registrati episodi di simile violenza tra loro.

La dinamica dei fatti, secondo gli investigatori, appare chiara: un banale litigio, nato da un gesto di inciviltà, è cresciuto fino a trasformarsi in una furibonda aggressione con armi. Ora, i due protagonisti della vicenda potrebbero dover affrontare pesanti conseguenze giudiziarie, in particolare chi ha impugnato il coltello, per cui si prospettano accuse di aggressione aggravata e lesioni personali. La polizia continua a indagare per comprendere se vi siano stati elementi o tensioni pregresse che abbiano in qualche modo contribuito a scatenare una reazione tanto violenta.