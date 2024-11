Anziano di Lucera scomparso da tre giorni: proseguono le ircerche

È scomparso da circa 84 ore Paolo Tetta, un uomo di 75 anni di Lucera, che lunedì sera ha lasciato il pronto soccorso del Policlinico di Foggia senza il consenso dei medici, prima di essere formalmente dimesso. Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo si è allontanato a piedi in tarda serata e da allora si sono perse le sue tracce.

Paolo Tetta è descritto come una persona di corporatura esile, alto circa un metro e settanta e dal peso di circa 70 kg. La carnagione olivastra, i capelli brizzolati e gli occhi castano chiari sono altri tratti distintivi. Al momento della scomparsa, l’uomo indossava jeans, una maglietta a maniche corte con strisce orizzontali grigio-blu e scarpe marroni. È riconoscibile anche per un grosso cerotto medico che portava sulla fronte e sul braccio destro, segno di recenti cure. La famiglia riferisce che Paolo Tetta ha difficoltà di linguaggio e che al momento della sparizione non aveva con sé né denaro, né documenti, né telefono.

A fronte di ricerche iniziali senza esito, i familiari si sono rivolti al commissariato di polizia di via Po per sporgere denuncia.

La denuncia di scomparsa ha permesso l’attivazione delle procedure previste per la ricerca di persone scomparse. La figlia di Tetta ha specificato alle autorità che il padre è in genere in buone condizioni di salute; tuttavia, recentemente ha mostrato alcuni momenti di confusione mentale, anche se mai prima d’ora si era allontanato in modo così anomalo o prolungato.

Le forze dell’ordine stanno intensificando le ricerche, collaborando con altre unità sul territorio e utilizzando tutte le risorse disponibili per rintracciare l’uomo, tenendo conto della sua età avanzata e della sua vulnerabilità. Le ore passano e la preoccupazione cresce, soprattutto per il rischio che possa trovarsi in difficoltà senza possibilità di chiedere aiuto o orientarsi. Sono state allertate anche strutture e ospedali vicini, qualora l’uomo dovesse trovarsi in una situazione di bisogno.

La scomparsa ha mobilitato non solo le forze dell’ordine, ma anche numerosi cittadini, che si sono offerti di collaborare alle ricerche per riportare l’uomo a casa sano e salvo. Si invitano tutti coloro che potrebbero averlo visto o che potrebbero avere informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine tramite il numero di emergenza 112. Anche un minimo avvistamento potrebbe essere prezioso per rintracciare Paolo Tetta e riportarlo dai suoi cari.

Fonte: Luceraweb