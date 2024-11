Mattinata. Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico di “stimolazione del mercato” per sollecitare gli operatori economici a proporre iniziative relative all’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di un nuovo progetto di “sviluppo, riqualificazione e ampliamento dell’area portuale”. L’obiettivo di questo intervento è non solo migliorare le infrastrutture ma anche valorizzare il territorio, risolvendo problemi di accessibilità e implementando nuovi servizi.

Il costo complessivo dell’intervento è stimato intorno ai 21 milioni di euro, di cui circa 10 milioni proverranno dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Capitanata.

Il Comune chiede all’operatore economico selezionato di gestire integralmente il progetto, assicurandone la funzionalità e garantendone la manutenzione. “L’intervento è di rilevante interesse pubblico e risponde alle esigenze della comunità,” afferma il sindaco Michele Bisceglia, la cui giunta ha recentemente approvato il quadro esigenziale e lo schema di avviso pubblico per la sollecitazione di proposte private. A supporto dell’iniziativa, il consiglio comunale ha inserito i lavori di manutenzione e potenziamento del porto nel piano triennale delle opere pubbliche, designando come responsabile del procedimento Giuseppe Tomaiuolo.

L’idea di potenziare il porto cittadino risale a circa 20 anni fa, quando il Comune commissionò alla società “Italia Navigando”, una controllata del Ministero del Tesoro, uno studio di fattibilità per un nuovo porto.

Nel 2019, con l’avvio del CIS Capitanata, il Comune ha ripreso il progetto, originariamente redatto nel 2009, che prevede la riqualificazione dell’intera area con un’infrastruttura portuale moderna e servizi integrati.

Il nuovo porto punta a potenziare la funzione portuale con strutture di servizio adeguate, risolvendo criticità infrastrutturali esistenti e salvaguardando l’ambiente e i beni storico-artistici locali. Tra gli interventi previsti vi è il consolidamento della falesia rocciosa nelle aree di Agnuli e Tor di Lupo, nonché la realizzazione di un molo, uno spazio per attività commerciali e artigianali, un ristorante, e un circolo nautico. Inoltre, saranno creati parcheggi, possibilmente sotterranei o ombreggiati, un deposito refrigerato per le attività di pesca e un parco archeologico nei pressi dei ruderi dell’antica Villa Romana, situata all’imbocco del porto.

Il progetto dovrà definire una capacità di approdo non superiore a 300 posti barca, garantendo il possesso dei requisiti di esercizio necessari e specifici per un’accoglienza sostenibile. Dovrà, inoltre, includere una stima di efficientamento dei costi generali di gestione e un cronoprogramma dettagliato per completare l’intera infrastruttura entro 24 mesi dall’approvazione definitiva del progetto. Per quanto riguarda la concessione, saranno definite tempistiche coerenti con l’intero ciclo di vita dell’infrastruttura.

È prevista anche la possibilità per i proponenti di includere interventi aggiuntivi,

non strettamente funzionali all’infrastruttura portuale, purché finalizzati a valorizzare il territorio da un punto di vista economico, sociale e occupazionale. La presenza di tali elementi aggiuntivi potrebbe contribuire a migliorare l’equilibrio economico-finanziario complessivo del progetto.

L’invito rivolto agli operatori rappresenta un passo avanti importante per il rilancio dell’area portuale e per il suo sviluppo in ottica sostenibile, offrendo al tempo stesso nuove opportunità economiche e sociali al territorio. Il progetto è destinato a trasformare l’infrastruttura in un nodo vitale per il commercio e il turismo locali, con ricadute positive per l’intera area.

