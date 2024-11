Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, esponente di Fratelli d’Italia, si trova al centro di una forte polemica politica a causa di uno spot pubblicitario di una clinica privata barese, “Therapia srl”, che dispone di tre sedi. La clinica promuove le proprie prestazioni con una campagna che mette in evidenza la possibilità di effettuare accertamenti diagnostici in tempi brevi, evitando le lunghe attese del sistema sanitario pubblico. Sebbene la pubblicità risulti del tutto legittima e conforme alle norme, essa ha sollevato forti critiche sul piano politico, con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle che hanno chiesto le dimissioni di Gemmato.

L’affiliazione di Gemmato alla clinica

Gemmato detiene il 10% delle quote di “Therapia srl” dal 2013, un anno dopo la fondazione della società, avvenuta nel 2012 ad opera di un gruppo di nove soci. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal sottosegretario stesso, queste quote sarebbero state messe a disposizione degli altri soci da tempo e non avrebbe alcuna responsabilità di gestione né diretta né indiretta sulle operazioni della clinica. La società, infatti, risulta essere una realtà locale e privata, e Gemmato, di professione farmacista, non vi ricopre alcun ruolo amministrativo.

Le accuse dell’opposizione e la replica di Gemmato

L’opposizione, guidata dalla segretaria del Pd Elly Schlein, non ha perso l’occasione di criticare la situazione, sollevando il tema del conflitto di interessi. “Abbiamo sempre sostenuto che la destra stia smantellando il sistema sanitario pubblico non per negligenza ma seguendo un progetto preciso. E chi ci guadagna? Solo loro, la destra,” ha affermato Schlein, accusando la maggioranza di voler incentivare la sanità privata a scapito di quella pubblica.

In risposta, Gemmato ha replicato duramente, definendo le accuse dell’opposizione come frutto di una “sinistra bugiarda e rancorosa” che, a suo dire, attaccherebbe senza una vera motivazione. Il sottosegretario ha spiegato di non essere coinvolto nella gestione della clinica e ha sottolineato come il Garante della concorrenza abbia certificato l’assenza di un conflitto di interessi. “Le polemiche stanno a zero,” ha dichiarato Gemmato, aggiungendo che la sua partecipazione azionaria è priva di influenza sui contenuti del sito internet della clinica o sulle attività promozionali della struttura.

L’intervento del Movimento 5 Stelle e il sostegno del centrodestra

Anche il Movimento 5 Stelle si è unito alle proteste, chiedendo le dimissioni di Gemmato e presentando un’interrogazione urgente al ministro della Salute, Orazio Schillaci, per fare luce sulla vicenda. Secondo i pentastellati, infatti, la posizione di Gemmato potrebbe apparire ambigua e tale da mettere a rischio l’imparzialità richiesta per il ruolo che ricopre nel governo.

Il centrodestra, tuttavia, ha reagito in difesa del sottosegretario pugliese, compattandosi attorno a lui e respingendo le accuse avanzate dall’opposizione.