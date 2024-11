“FarWest”: inchiesta sulle auto cannibalizzate, stasera su Rai3

Manfredonia – Il traffico illecito di auto cannibalizzate, un business milionario che coinvolge organizzazioni criminali, sarà al centro della puntata di “FarWest” in onda questa sera, venerdì 1° novembre, su Rai3 alle 23:30. Un’inchiesta che svela dettagli inediti su un fenomeno tanto diffuso quanto complesso, in un viaggio tra Manfredonia e Cerignola.

Il cuore del servizio sarà un’intervista esclusiva al generale Giuseppe Marasco, Comandante degli Ispettori Ambientali Territoriali della Civilis Confederazione Europea ONLUS, figura chiave nella lotta contro questo tipo di criminalità. Il fenomeno delle auto cannibalizzate riguarda un giro d’affari che sfiora milioni di euro e vede coinvolte reti di malavita capaci di smantellare e rivendere auto in tempi rapidissimi. Le parti smontate – dai motori agli interni, fino agli accessori più sofisticati – alimentano un mercato parallelo particolarmente attivo.

L’inchiesta di Rai3 metterà in luce il modus operandi di queste organizzazioni, svelando non solo le tecniche di sottrazione e smontaggio dei veicoli, ma anche l’intero sistema di rivendita delle parti di ricambio, con un focus sulle destinazioni e sui canali di distribuzione di questo commercio illecito. Tra i protagonisti dell’inchiesta c’è il generale Giuseppe Marasco, che offrirà uno sguardo approfondito sulle azioni svolte dagli Ispettori Ambientali Territoriali per contrastare il fenomeno. Marasco parlerà delle difficoltà nel monitorare questi traffici e dei rischi ambientali connessi alla cannibalizzazione dei veicoli, con gravi conseguenze non solo economiche ma anche per la sicurezza pubblica e l’ambiente.

Il fenomeno delle auto cannibalizzate si concentra in aree strategiche e vede una crescente collaborazione tra gruppi locali e organizzazioni internazionali, un elemento che Rai3 esplorerà nel servizio. Manfredonia e Cerignola, come raccontato nel reportage, sono tra i luoghi chiave di questa attività criminale. La puntata offrirà anche immagini e video esclusivi girati tra le due città, mostrando alcune delle aree più colpite dal fenomeno e la realtà quotidiana di chi si impegna a combatterlo. Con “FarWest”, Rai3 porta in prima serata un’indagine sui meccanismi del mercato illegale delle auto cannibalizzate, offrendo agli spettatori uno sguardo ravvicinato su una problematica poco visibile ma fortemente radicata nel territorio. L’appuntamento è alle 23:30 su Rai3 per un approfondimento che promette di far luce su un fenomeno criminale in espansione.