Gestione dei rifiuti a Foggia, si amplia l’indagine su Amiu Puglia: cinque persone indagate

L’inchiesta sulla gestione dei rifiuti nella città di Foggia, affidata ad Amiu Puglia, si è recentemente estesa, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di cinque persone. Tra queste figura Antonello Antonicelli, direttore di Amiu Puglia, insieme ad altri responsabili dell’azienda e di enti legati alla gestione dei rifiuti, come Gianfranco Grandaliano, ex direttore dell’Ager (Agenzia regionale per i rifiuti). Le accuse ipotizzate a carico degli indagati sono varie: si va dalla presunta falsificazione dei costi del servizio di raccolta fino alla mancata supervisione dell’effettiva esecuzione dello stesso, determinando, secondo gli inquirenti, gravi carenze nel decoro urbano e disagi per la popolazione.

Le indagini hanno preso il via dopo le denunce di alcune associazioni cittadine, che avevano sollevato numerose segnalazioni riguardo alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. Le stesse associazioni lamentavano l’inadeguatezza del servizio, riferendo frequenti episodi di accumulo di rifiuti non raccolti per giorni, con conseguenze dannose non solo per l’ambiente ma anche per la salute pubblica. A questo si è aggiunta una presunta pratica irregolare di smaltimento che, secondo quanto emerso dall’inchiesta, avrebbe comportato una destinazione preferenziale dei fondi per la raccolta dei rifiuti nella città di Bari, a scapito di quella di Foggia.

Accuse e dinamiche dell’inchiesta

Secondo gli investigatori, Antonello Antonicelli, insieme ai colleghi coinvolti, avrebbe adottato decisioni che hanno contribuito a creare un disservizio pericoloso per l’ambiente e per la comunità foggiana. Tra queste, una delle azioni più controverse sembra essere la scelta di smaltire nel sito di Massafra, principale impianto di riferimento, solo i rifiuti provenienti dal territorio di Bari, lasciando così scoperta Foggia, che ha visto accumularsi i rifiuti nelle sue strade durante i mesi estivi del 2023.

Questa decisione, secondo gli inquirenti, avrebbe contribuito ad aggravare una situazione già critica per il capoluogo dauno, caratterizzata da una carenza di raccolta puntuale e di pulizia delle aree pubbliche. I rifiuti solidi urbani, abbandonati nelle vie cittadine senza un’adeguata gestione, hanno generato una crisi sanitaria e ambientale che ha suscitato la reazione indignata dei cittadini e delle associazioni locali, sfociata poi nelle denunce ufficiali e nell’avvio dell’indagine. Le associazioni denunciatrici, infatti, erano convinte che i fondi pubblici destinati dal Comune di Foggia ad Amiu Puglia venissero utilizzati anche per finanziare i servizi di raccolta nella città di Bari, impoverendo così le risorse dedicate a Foggia.

Conseguenze sulla cittadinanza e il ruolo dell’opposizione

La gestione dei rifiuti a Foggia è ormai da tempo un tema controverso che ha scosso l’opinione pubblica. Durante l’estate del 2023, la crisi ha raggiunto il suo apice, con cumuli di immondizia che rimanevano per giorni, esposti al sole e agli agenti atmosferici, causando non solo un impatto visivo negativo, ma anche un rischio igienico-sanitario per i residenti. Numerosi cittadini hanno segnalato l’aumento di odori sgradevoli, la proliferazione di insetti e ratti, e il conseguente peggioramento della qualità della vita. I rappresentanti di Amiu Puglia, tuttavia, hanno dichiarato che tali episodi di accumulo rifiuti sarebbero stati dovuti a problematiche di gestione temporanee e non a una volontaria interruzione del servizio per Foggia.

Questa situazione ha spinto diversi esponenti dell’opposizione al Comune di Foggia a chiedere un intervento immediato. Numerosi consiglieri hanno sollecitato la sindaca, Maria Aida Episcopo, a convocare con urgenza un Consiglio comunale monotematico per discutere approfonditamente della gestione dei rifiuti e delle modalità operative di Amiu Puglia. I consiglieri dell’opposizione hanno manifestato il proprio disappunto per il presunto mancato controllo della qualità del servizio e per la distribuzione delle risorse tra le città servite dall’azienda.

L’obiettivo di questo Consiglio monotematico sarebbe quello di fare chiarezza sulla gestione dei fondi destinati alla raccolta dei rifiuti a Foggia e di identificare eventuali strategie correttive per garantire che in futuro il servizio sia svolto in modo efficace e trasparente. Molti esponenti politici locali hanno anche espresso preoccupazione per l’immagine negativa che questa situazione può dare di Foggia e per il conseguente danno economico che potrebbe derivarne, soprattutto nel settore turistico, già fragile.

Gli sviluppi dell’inchiesta e le prossime azioni

Gli inquirenti proseguiranno le indagini esaminando le documentazioni contabili e operative relative alla gestione dei rifiuti. Si punta a chiarire se, oltre alle responsabilità già ipotizzate, vi siano stati ulteriori atti che abbiano favorito un uso improprio dei fondi pubblici. L’obiettivo è capire se la scelta di favorire il servizio a Bari a discapito di Foggia sia stata dettata da motivazioni esterne o da pressioni politiche, e verificare la presenza di eventuali conflitti di interesse tra le persone coinvolte.

Intanto, Antonicelli e gli altri indagati si sono dichiarati estranei alle accuse e pronti a fornire le proprie spiegazioni. Hanno ribadito che le loro decisioni sarebbero state dettate da esigenze operative e da limitazioni logistiche, piuttosto che da intenti dolosi. L’azienda Amiu Puglia, dal canto suo, si è dichiarata disponibile a collaborare con le autorità per fare luce sulla questione e per ristabilire la fiducia della cittadinanza nei suoi servizi.

In conclusione, la vicenda della gestione dei rifiuti a Foggia resta un tema aperto che potrebbe portare a importanti ripercussioni amministrative e giudiziarie. Il Consiglio comunale monotematico richiesto dall’opposizione potrebbe rappresentare un’occasione importante per comprendere le reali dinamiche di una gestione che ha suscitato tanto malcontento e per delineare una linea d’azione volta a evitare il ripetersi di simili episodi.

