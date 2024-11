Il Gargano di Matteo Nuzziello vince la XV Edizione del concorso fotografico sui paesaggi geologici pugliesi

PUGLIA – Successo per la XV edizione del concorso fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”, evento organizzato dall’Ordine dei Geologi della Puglia (ORG) e dalla Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA-APS), sezione Puglia. Patrocinato dalla Regione Puglia, il concorso mira a promuovere e diffondere la bellezza del patrimonio geologico pugliese, attraverso immagini che raccontano l’incontro tra paesaggio, natura e sguardo umano.

Tra i vincitori spicca la “Testuggine garganica”, scatto di Matteo Nuzziello, selezionato come foto di copertina per l’intensità espressiva e la capacità di evocare l’essenza del paesaggio pugliese.

Il concorso, articolato in quattro sezioni tematiche, invita fotografi professionisti e appassionati a immortalare i diversi volti della geologia del territorio pugliese, offrendosi come occasione di riflessione e scoperta. Tra i principali obiettivi dell’iniziativa vi è infatti quello di avvicinare il grande pubblico alle meraviglie geologiche del territorio, che spesso restano nascoste agli occhi di chi non è del settore. Gli organizzatori sottolineano il valore educativo e culturale dell’iniziativa: le fotografie non si limitano a rappresentare luoghi, ma raccontano esperienze vissute e storie che legano la geologia alla vita quotidiana.

Le quattro categorie: un viaggio nel cuore della geologia pugliese

La XV edizione di “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” si è sviluppata attraverso quattro sezioni tematiche, ciascuna mirata a valorizzare aspetti specifici del patrimonio geologico e geomorfologico della regione.

Paesaggi Geologici o Geositi: Questa categoria è dedicata alla rappresentazione dei paesaggi naturali di rilievo geologico, dove gli elementi rocciosi o geologici assumono forme uniche. Attraverso gli scatti di questa sezione, il pubblico viene trasportato tra affioramenti rocciosi, scogliere e formazioni naturali che emergono dal terreno come testimonianze antiche della storia geologica del pianeta. I fotografi hanno catturato i dettagli unici dei geositi pugliesi, esaltando il contrasto tra la forza primordiale della natura e la tranquillità dei paesaggi. La Geologia Prima e Dopo l’Uomo: Questa sezione esplora l’interazione tra opere umane e contesto geologico, raccontando le tracce dell’intervento dell’uomo che si armonizzano con il paesaggio naturale. Fotografie di vecchie cave, strutture rurali e insediamenti incastonati tra rocce e colline testimoniano la lunga storia di convivenza tra la geologia della regione e le attività umane, evidenziando come le creazioni antropiche possano dialogare con l’ambiente geologico circostante senza compromettere l’integrità naturale. Un’Occhiata al Micromondo della Geologia: Questa sezione è stata pensata per gli amanti dei dettagli. Le fotografie raccolgono immagini di particolari paleontologici, sedimentologici e petrografici che mettono in risalto la bellezza nascosta all’occhio nudo, spesso visibile solo attraverso lenti e microscopi. Un microcosmo affascinante, dove fossili, granuli minerali e stratificazioni raccontano storie di milioni di anni, portando alla luce tracce di vita preistorica e processi geologici sepolti nel tempo. La Geologia dall’Alto: La fotografia con drone rappresenta la frontiera più moderna della documentazione geologica. In questa sezione, la geologia della Puglia viene vista da prospettive insolite e spettacolari, che solo la visione dall’alto può offrire. I paesaggi pugliesi, ripresi in vedute aeree, svelano il fascino dei loro rilievi, coste frastagliate e distese collinari in composizioni che esaltano la bellezza naturale e la varietà del territorio.

Una finestra sul territorio pugliese e la valorizzazione della geologia

Il concorso è ormai un appuntamento consolidato per il territorio pugliese, attirando partecipanti da tutta la regione e proponendosi come uno spazio di condivisione per chiunque desideri raccontare il legame tra uomo e ambiente naturale attraverso la fotografia. I lavori vincitori e finalisti rappresentano un mosaico di scorci pugliesi, da coste a grotte, da colline a paesaggi rurali, tutti accomunati dal valore geologico che contraddistingue il territorio.

Matteo Nuzziello, con la sua “Testuggine garganica”, ha saputo interpretare alla perfezione lo spirito del concorso, offrendo un’immagine che richiama la resistenza e la storia del paesaggio garganico, modellato nel tempo e ricco di biodiversità. La foto, scelta come copertina dell’edizione 2024, è diventata simbolo del concorso, e rappresenta un invito a riscoprire le peculiarità geologiche e ambientali del territorio.

La giuria, composta da esperti del settore, ha valutato le opere in base alla qualità tecnica, all’originalità e alla capacità di trasmettere emozioni legate al tema geologico. Nel corso della cerimonia di premiazione, i rappresentanti dell’Ordine dei Geologi della Puglia e della SIGEA hanno ribadito l’importanza di sensibilizzare il pubblico sul valore del patrimonio geologico, soprattutto in un momento storico in cui la conservazione dell’ambiente diventa sempre più cruciale.

Valore culturale ed educativo: il ruolo della geologia nella vita quotidiana

“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia” è più di un concorso fotografico; è un’iniziativa culturale che invita a riflettere sul rapporto tra paesaggio, storia e identità territoriale. Ogni fotografia racconta una storia che risale a milioni di anni fa, quando le forze geologiche plasmarono la terra, creando scenari che oggi sono parte integrante del nostro vivere quotidiano. La rassegna ha l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla geologia, mostrando come la scienza possa diventare esperienza estetica e momento di riflessione.

Con l’evento conclusivo della XV edizione, l’Ordine dei Geologi della Puglia e SIGEA-APS hanno confermato l’impegno nella valorizzazione della geologia del territorio, promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza ambientale e un turismo più attento e rispettoso delle risorse naturali.

L’invito degli organizzatori è rivolto non solo ai fotografi e agli appassionati di natura, ma a tutti coloro che desiderano riscoprire la Puglia attraverso gli occhi di chi ha saputo catturare la meraviglia geologica del territorio. Un’occasione per rendere omaggio alla bellezza della nostra terra e ricordare che, a volte, basta un’immagine per ritrovare il legame con la natura.