Manfredonia in lutto per la scomparsa di Paride Massimo Esposto

Manfredonia – La comunità di Manfredonia piange la perdita di Paride Massimo Esposto, venuto a mancare questa mattina all’età di 49 anni. Conosciuto e stimato nella città, Paride era noto per lavorare presso “Frutta e Verdura da Andrea”. La notizia ha suscitato profonda commozione tra i suoi cari e i clienti che apprezzavano la sua dedizione e professionalità.

Paride lascia la moglie, i figli, la madre, il padre, i fratelli, le sorelle, il genero e una famiglia allargata composta da cognati, nipoti e parenti che lo ricordano con affetto e dolore. I funerali si terranno domani, sabato 2 novembre 2024, alle ore 11:00 presso la Parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia. La cerimonia sarà un’occasione per dare l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità, non solo come commerciante ma anche come amico e figura di riferimento per molti.