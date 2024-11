Mattinata, 32enne muore prematuramente rinviati eventi Fextra

Mattinata – Con profonda tristezza, la comunità di Mattinata si unisce in segno di rispetto per la prematura scomparsa di una giovane concittadina di 32 anni. A seguito di questa dolorosa perdita, gli eventi programmati per questa sera nell’ambito di FèXtra 2024, la festa dedicata all’olio extravergine d’oliva, sono stati rinviati.

La Cena di Comunità, inizialmente prevista per le 17.30, e il concerto serale dei Tarantula Garganica, un appuntamento atteso per celebrare insieme le tradizioni locali, si svolgeranno domenica 3 novembre agli stessi orari e nella medesima location. La decisione è stata presa con rispetto e partecipazione al dolore che ha colpito l’intera cittadina. Il decesso improvviso ha scosso profondamente la comunità di Mattinata, che in questi giorni si stringe attorno alla famiglia della giovane per dare loro supporto e conforto in questo momento difficile. I funerali si terranno sabato 2 novembre alle ore 15:45 presso la Chiesa Santa Maria della Luce.

L’evento FèXtra è un’importante occasione per celebrare l’identità territoriale e le eccellenze gastronomiche della zona, e ogni anno accoglie numerosi visitatori e membri della comunità. Quest’anno, tuttavia, il programma subirà una piccola modifica in rispetto del lutto che ha colpito l’intera cittadina, dimostrando come la comunità resti unita anche nei momenti di sofferenza.