Orsara, afflusso record per i Fucacoste: parcheggi esauriti e stop alle auto in paese

Orsara di Puglia ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico per i tradizionali “Fucacoste e Cocce Priatorje”, l’evento dedicato alla celebrazione della Notte dei Falò e delle teste del purgatorio, che ogni anno attira migliaia di persone.

Le aree di parcheggio approntate nei pressi degli ingressi al borgo sono andate presto esaurite, costringendo l’amministrazione comunale a interrompere l’accesso delle auto per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. I visitatori sono stati così invitati a desistere dal mettersi in viaggio per raggiungere Orsara.

Il sindaco ha spiegato che il paese, con i suoi circa 2400 abitanti, ha messo a disposizione ogni possibile spazio per consentire la sosta dei veicoli, ma la capienza del borgo è stata rapidamente raggiunta. “Siamo grati per l’interesse che questo evento suscita ogni anno, ma anche il più grande stadio del mondo, a un certo punto, si riempie. La sicurezza è per noi la priorità assoluta,” ha commentato il primo cittadino.

L’affluenza record ha reso necessaria la gestione attenta dei flussi per evitare congestionamenti e garantire la sicurezza di tutti. Migliaia di persone si sono riversate nelle strade e nelle piazze per assistere alle tradizionali accensioni dei falò, che illuminano il paese in una suggestiva atmosfera tra sacro e profano. L’evento, che richiama visitatori da tutta Italia, ha visto anche quest’anno il “sold-out” anticipato, consolidando il suo ruolo come una delle manifestazioni più partecipate della stagione autunnale pugliese.

Il Comune di Orsara si è detto lusingato dalla partecipazione e ha promesso ulteriori sforzi per rendere sempre più accogliente il borgo durante il prossimo appuntamento dei Fucacoste, valutando anche nuove soluzioni logistiche per gestire un’affluenza in continua crescita.