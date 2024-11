Poste Italiane ha avviato un nuovo piano di reclutamento, con migliaia di assunzioni a tempo determinato da novembre 2023 fino ad aprile 2024.

La notizia è stata diffusa dal sindacato Failp Cisal, che ha specificato come la nuova campagna di inserimenti riguarderà principalmente il settore della comunicazione, della logistica e del servizio postale, offrendo un’opportunità lavorativa per chi desidera intraprendere un’esperienza in una delle realtà più solide e diffuse in Italia.

In tutto, Poste Italiane prevede di assumere circa 3.707 nuovi dipendenti con contratti a tempo determinato, principalmente nei ruoli di portalettere e addetti alla produzione, coprendo diverse regioni e dando priorità ai periodi di maggiore necessità operativa.

Le figure professionali e la distribuzione geografica

Nello specifico, Poste Italiane è alla ricerca di 1.268 portalettere e 360 addetti alla produzione nel Nord Italia, disponibili a partire dal primo novembre e fino al 30 aprile 2024. Per il Centro, il Sud e la Sicilia, invece, il periodo di reclutamento si svolgerà dal primo novembre fino al 31 gennaio. Questo nuovo piano di assunzioni è mirato a rispondere alle esigenze logistiche e di distribuzione in tutto il Paese, con una suddivisione delle posizioni aperte che si adatta alle necessità specifiche di ogni area.

Secondo i dettagli riportati da Failp Cisal, ecco la suddivisione delle posizioni di portalettere per area geografica:

Centro Italia: 638 posizioni

Sud Italia: 852 posizioni

Sicilia: 423 posizioni

Per gli addetti alla produzione, le posizioni aperte per ciascuna area dal primo novembre al 31 gennaio sono:

Centro Italia: 38 posizioni

Sud Italia: 49 posizioni

Sicilia: 30 posizioni

Inoltre, dal primo novembre fino al 30 aprile 2024, le assunzioni continuano anche in altre zone d’Italia con 594 posti da portalettere nel Nord Ovest, 41 nel Nord Est e 633 nel Centro Nord. Per gli addetti alla produzione, invece, sono disponibili 75 posizioni nel Nord Ovest, 30 nel Nord Est e 49 nel Centro Nord.

Requisiti necessari per candidarsi

Per candidarsi alle posizioni aperte da Poste Italiane, è necessario che i candidati soddisfino determinati requisiti, fondamentali per garantire il corretto svolgimento delle mansioni previste. In particolare, i requisiti richiesti sono:

Diploma di scuola media superiore o laurea, anche triennale.

Patente di guida valida, adatta per la conduzione dei mezzi aziendali utilizzati dai portalettere.

Patentino di bilinguismo (livello minimo B1), obbligatorio esclusivamente per le posizioni aperte nella provincia di Bolzano, dove è richiesto il bilinguismo italiano-tedesco.

Queste specifiche sono particolarmente importanti per i ruoli che richiedono il contatto diretto con il pubblico, come le posizioni di front end negli uffici di Bolzano, per le quali la candidatura deve essere inviata entro il 30 novembre 2023.

Come candidarsi

Per coloro che desiderano intraprendere una carriera presso Poste Italiane, la procedura di candidatura è completamente online. Gli interessati possono visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di Poste Italiane, dove vengono periodicamente pubblicate le posizioni disponibili. La domanda di assunzione va inoltrata compilando un form digitale e allegando documenti come il curriculum vitae e una lettera motivazionale.

Questo nuovo piano di assunzioni rappresenta un’importante iniziativa di Poste Italiane per far fronte alla crescente domanda di servizi logistici e di comunicazione, offrendo al contempo opportunità lavorative in molte aree del Paese.

Fonte: Fanpage