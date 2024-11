Caos Rifiuti al Porto Turistico di Manfredonia: L’ASE Sospende il Servizio, in Arrivo una Soluzione Entro Lunedì

Manfredonia, 1 novembre 2024 – È allarme disservizi nella raccolta dei rifiuti presso il Porto Turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, a partire da ieri, 31 ottobre 2024, la raccolta sarebbe stata sospesa dall’ASE (Azienda Servizi Ecologici), lasciando commercianti e operatori della zona senza il consueto supporto per lo smaltimento dei rifiuti. La decisione giunge come conseguenza di una verifica amministrativa e burocratica sulle competenze della gestione rifiuti in aree di interesse portuale.

Secondo quanto ricostruito, un’indagine condotta negli scorsi mesi ha infatti rilevato che il servizio di smaltimento e raccolta rifiuti all’interno del porto ricade sotto la competenza diretta dell’Autorità Portuale, non dell’ASE. Tale chiarimento ha portato il Commissario dell’Autorità Portuale a disporre l’interruzione delle attività dell’ASE sul Porto Turistico, stabilendo una scadenza iniziale per il 31 luglio 2024. Tuttavia, con l’arrivo dell’estate e il potenziale impatto negativo di un’interruzione in piena stagione turistica, il neo Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha deciso di agire prontamente per evitare un disservizio che avrebbe potuto ripercuotersi pesantemente sul commercio e sul turismo locale.

Fin dal giorno del suo insediamento, La Marca ha avviato un dialogo con gli enti coinvolti, compreso il Commissario dell’Autorità Portuale e la dirigenza dell’ASE, al fine di esplorare soluzioni alternative. Nonostante le ripetute trattative e il sostegno promesso dalla giunta comunale, a fine ottobre non è stata ancora individuata una soluzione definitiva. La data del 31 ottobre 2024, quindi, ha segnato la scadenza definitiva per la cessazione del servizio dell’ASE al Porto, con le prevedibili conseguenze sui commercianti e residenti dell’area, che ora si ritrovano senza servizio.

Il Porto Turistico “Marina del Gargano”, uno dei fulcri dell’economia e della vita sociale di Manfredonia, ospita decine di attività commerciali che contano sulla regolarità del servizio di raccolta dei rifiuti per mantenere alti gli standard di igiene e decoro. “Siamo fiduciosi di riuscire a risolvere la situazione al più presto, i colloqui sono costanti e c’è un comune impegno a trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte,” ha dichiarato il Sindaco La Marca. Di pari avviso anche il direttore del Porto, Gino D’Errico, che conferma l’impegno congiunto per evitare eventuali disagi.

Secondo le ultime dichiarazioni, è ipotizzabile che entro lunedì prossimo possa essere messa a punto una soluzione transitoria che garantisca, almeno temporaneamente, la continuità del servizio di raccolta. I cittadini, gli operatori e i turisti attendono ora con apprensione l’evolversi della vicenda, nella speranza che le autorità riescano a garantire una gestione dei rifiuti che rispetti non solo le normative vigenti, ma anche le esigenze pratiche e logistiche del porto.