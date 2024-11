“Sister Act” diventa realtà a Foggia: le suore missionarie che conquistano il web

Le suore di Foggia, un gruppo di missionarie francescane di Gesù Crocifisso, stanno facendo parlare di sé in tutta Italia per le loro esibizioni canore che ricordano, per stile e allegria, le celebri scene di “Sister Act”.

Il gruppo ha recentemente catturato l’attenzione durante la trasmissione “Pomeriggio Cinque”, condotta da Myrta Merlino su Canale 5, dove si sono esibite in uno spettacolo che unisce messaggi di speranza e canti religiosi, guadagnando il titolo di “Sister Act pugliesi” e divenendo un fenomeno sui social.

Madre Teresa, rappresentante del gruppo, ha spiegato che l’obiettivo principale delle suore è diffondere messaggi di gioia e luce attraverso la musica, una missione che si discosta dall’attuale popolarità di Halloween. Per loro, infatti, la musica diventa un modo per celebrare la vita e trasmettere la “festa dell’Alleluia”, un inno alla luce divina: “Noi siamo figli della luce, non delle tenebre. Siamo chiamati alla cultura e al dono della vita, che è Dio risorto in noi,” ha detto Madre Teresa durante il collegamento. Attraverso le loro esibizioni, queste religiose stanno trasformando il loro carisma in una vera e propria missione mediatica, regalando sorrisi e momenti di riflessione a un pubblico sempre più vasto.

L’intervento delle suore a “Pomeriggio Cinque” ha confermato la loro popolarità crescente sui social, dove i loro video sono condivisi e apprezzati da un pubblico trasversale. Il loro approccio semplice e genuino, fatto di canti allegri e sorrisi spontanei, ha colpito il pubblico televisivo e del web, che le ha accolte come una ventata di freschezza. Anche nello studio di Canale 5, la loro presenza scenica e l’energia trasmessa durante le esibizioni hanno portato una gioia contagiosa, lasciando Myrta Merlino e gli spettatori con il sorriso. Le suore, con i loro abiti tradizionali e un entusiasmo disarmante, hanno interpretato brani che invitano a riflettere sul significato della fede, dell’amore e della speranza.

Il gruppo di missionarie ha scelto di utilizzare la musica come strumento di evangelizzazione, spiegando che il canto rappresenta per loro un modo diretto e coinvolgente di parlare di Dio. Questo loro impegno ha reso possibile una forma di comunicazione religiosa innovativa e al passo con i tempi. Con il loro entusiasmo e la loro spontaneità, le “Sister Act pugliesi” stanno facendo riscoprire a molti il valore della fede in modo nuovo e accessibile, diventando una fonte di ispirazione per quanti le seguono.

Fonti: Tgcom24