Il Comune di Manfredonia ha emesso una nota in risposta alle recenti affermazioni contenute in un comunicato del gruppo Strada Facendo, sottolineando il proprio impegno nella riforma del sistema di parcheggi a pagamento in città. L’amministrazione, fin dal suo insediamento, ha lavorato per ridurre i costi degli abbonamenti e rivedere l’intera organizzazione delle aree di sosta, con l’obiettivo di rendere questi servizi più accessibili e sostenibili per tutti i cittadini.

La nota chiarisce che nessun assessore, consigliere di maggioranza o il sindaco attualmente in carica possiede pass gratuiti per il parcheggio sulle strisce blu. Questa decisione, contrariamente a quanto avvenuto nella precedente amministrazione, riflette un forte impegno per l’equità e la trasparenza, valori fondamentali per il governo locale. La comunicazione evidenzia come coloro che oggi lanciano accuse infondate siano gli stessi che, in passato, hanno beneficiato di tali agevolazioni senza informare la cittadinanza, rendendo le loro critiche incoerenti.

L’amministrazione, guidata dal sindaco la Marca, ha ribadito che garantire un servizio di parcheggio che rispetti i diritti dei cittadini e favorisca una gestione equilibrata è una delle priorità del governo locale. A tal fine, sono in corso interlocuzioni con la Publiservice, con l’intento di implementare soluzioni che migliorino la vivibilità e la gestione del territorio.

Il Comune di Manfredonia si impegna a mantenere la massima trasparenza e a informare i cittadini sugli sviluppi delle iniziative in atto, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto e costruttivo con la comunità.