Mercoledì 30 ottobre 2024, al PalaScaloria di Manfredonia, il Vitulano Drugstore Manfredonia ha toccato il cielo con un dito: a pochi secondi dalla fine, i campioni d’Italia della META Catania Bricocity acciuffano il pareggio nel posticipo della seconda giornata della Serie A di futsal.

I sipontini hanno bisogno di trarre il massimo da questa gara spettacolare: non bisogna pensare ai due punti persi (ed è incredibile parlare di ciò, nonostante i siciliani vengano dal vittorioso Main Round di UEFA Futsal Champions League), ma ai tre da guadagnare sabato 2 novembre alle 17:00, sempre in casa, contro la CAME Treviso. Biglietti per questa semplicemente imperdibile partita in vendita presso il Sunrise Bar Caffetteria.

Un messaggio chiaro arriva dalla Società e per la precisione dal Presidente Onorario Dott. Luigi Esposto. Alle dichiarazioni rilasciate a caldo, disponibili in fondo all’articolo, fanno seguito quelle qui riportate:

“Prestazione superlativa ed inimmaginabile. La grande reazione dei campioni d’Italia non deve sminuirci: è un peccato non aver vinto ma dobbiamo essere orgogliosi di questa partita. Con tutti i buoni presupposti, però, lancio un appello ai tifosi, alle istituzioni e a tutta la città di Manfredonia: dobbiamo superare la già bellissima cornice di pubblico di mercoledì e sostenere questi ragazzi verso la ricerca della vittoria che sarebbe fondamentale.”

CRONACA

In apertura, come per tutta la partita, impegno importante per un giocatore di proprietà dei siculi: Daniele Dovara. L’estremo difensore sipontino viene battuto da una conclusione col destro del capitano Carmelo Musumeci, in grande spolvero nella sfida contro il fratello Gaetano. Reazione biancoceleste di totale coraggio: Lucho recupera uno dei tanti palloni di questa sfida e lo consegna ad André Ferreira che spinge in porta la rete del pareggio. Poco dopo, incomprensione tra Anas ed il portiere Sebastiano Tornatore: il Vitulano Drugstore passa clamorosamente in vantaggio. I sipontini allungano: lancio lungo per André che, dal fondo, regala la rete a Riccardo Pezzin. Prima dell’intervallo, Musumeci G. firma la doppietta sempre con un tiro potente.

Ripresa segnata dall’espulsione, per una parata fuori dall’area di rigore, di Tornatore. Wilmer Cabarcas Ronaldo realizza il calcio di punizione conseguente: un tiro furbo e preciso che fa esplodere di gioia il PalaScaloria. Ancora un lancio lungo di Dovara: Marco Belloni di prima intenzione la mette in mezzo e André Ferreira trova la doppietta. Guai a dare per spacciate le grandi squadre: l’ingresso tra i pali di Pedro Siqueira sconvolge la manovra della META e crea nuovi guai. Anderson accorcia le distanze calciando dopo un dribbling. Power play per i catanesi: Gabriel Pina fa preoccupare e, a trenta secondi dalla fine, Luis Turmena trova il pareggio. Il tiro di Diohan Barbieri, quando mancano tre secondi al suono della sirena, a porta vuota, passa a centimetri dal palo.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Murgo (c), Barbieri, Ainsa, Djelveh, André, Nenna, Belloni, Pezzin, Musumeci G., Dovara. All. Ceppi

META Catania Bricocity: Tornatore, Anas, Pulvirenti, Salamone, Arillo, Musumeci L., Turmena, Pina, Musumeci C. (c), Siqueira, Anderson, Musumeci M. All. Juanra.

TABELLINO

4’24″pt, 18’53″pt Musumeci C.; 11’05″pt, 8’04″st André; 13’16″pt aut. Anas; 18’39″pt Pezzin; 3’01″st Ronaldo; 12’33″st Anderson; 15’45″st Pina; 19’30″st Turmena.

PROVVEDIMENTI DISCIPLIPLINARI

Ammoniti: Musumeci L., Ronaldo, Ainsa, Anderson, Salamone, Musumeci G.

Espulso: Tornatore.

Per classifica e risultati: https://divisionecalcioa5.it/serie-a/

Integrale: https://www.youtube.com/watch?v=WNm4WVpugBU

Highlights: https://www.youtube.com/watch?v=aTLsweSyb40&t=169s

Interviste Puglia5 a Esposto e Ceppi: https://www.youtube.com/watch?v=927hoeqQ5mg&pp=ygUHcHVnbGlhNQ%3D%3D

Altre interviste: presto online

Gallery fotografica di Lucia Melcarne: https://www.facebook.com/AsdManfredoniaC5/photos_albums

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5