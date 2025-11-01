Aeroitalia: aereo decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa
Ai passeggeri di oggi un voucher omaggio
Guasto tecnico risolto per il volo di Aeroitalia decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa con 53 passeggeri a bordo. Il volo questa mattina ha subito un ritardo rispetto all’orario previsto di partenza a causa di un guasto tecnico. L’aereo in giornata ritornerà da Milano Malpensa a Foggia con gli altri 72 passeggeri, per completare il piano di volo di oggi.
La compagnia, consapevole del disagio causato ai passeggeri, omaggerà di un voucher come riconoscimento per l’inconveniente subito.
Aeroitalia ha risolto in tempo reale il problema facendo arrivare da Roma un altro velivolo subito messo a disposizione.
Nei prossimi giorni il Servizio Clienti di Aeroitalia provvederà a contattare direttamente i passeggeri per fornire loro tutte le informazioni necessarie.