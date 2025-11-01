Edizione n° 5872

SLANCIO // Aeroitalia inaugura il volo Foggia-Milano Malpensa: nuovo slancio per il Gino Lisa
1 Novembre 2025 - ore  09:31

CAMPARI // Sequestro da 1,2 miliardi per la holding Campari: la Guardia di Finanza indaga su presunta evasione fiscale
31 Ottobre 2025 - ore  21:43

Aeroitalia: aereo decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa

FOGGIA Aeroitalia: aereo decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa

Ai passeggeri di oggi un voucher omaggio

Foggia, è arrivato questa sera al Gino Lisa il nuovo ATR72-600 di Aeroitalia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Novembre 2025
Economia // Foggia

Aeroitalia: aereo decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa

Ai passeggeri di oggi un voucher omaggio

Guasto tecnico risolto per il volo di Aeroitalia decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa con 53 passeggeri a bordo. Il volo questa mattina ha subito un ritardo rispetto all’orario previsto di partenza a causa di un guasto tecnico. L’aereo in giornata ritornerà da Milano Malpensa a Foggia con gli altri 72 passeggeri, per completare il piano di volo di oggi.

La compagnia, consapevole del disagio causato ai passeggeri, omaggerà di un voucher come riconoscimento per l’inconveniente subito.

Aeroitalia ha risolto in tempo reale il problema facendo arrivare da Roma un altro velivolo subito messo a disposizione.

Nei prossimi giorni il Servizio Clienti di Aeroitalia provvederà a contattare direttamente i passeggeri per fornire loro tutte le informazioni necessarie.

